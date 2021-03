Talous

Näkökulma: Kaikista ei ole kansankapitalistiksi, vaikka haluaisi – osakesäästötilin avaaminen ei ole kansalaisvelvollisuus

Julkaistu: 21.3.2021 klo 18:30

On hienoa, että säästämisestä puhutaan kansankielellä. Säästämisen eetokseen on tullut kuitenkin ikävä sivumaku, joka on tuttua hyvinvointi- ja terveyspuheesta, kirjoittaa Lännen Median Minna Akimo.