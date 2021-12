Näkökulma: Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle

Siinä missä Sanna Marin on kannustanut menemään ja kokemaan, Krista Kiuru on nähnyt Suomen keikkuvan veitsenterällä. Kiurun äitiysloma on jatkumoa ministerien vauvabuumiin, kirjoittavat Lännen Median Jussi Orell ja Joonas Kuikka.

Jos kamppailu koronavirusta vastaan on Suomessa henkilöitynyt johonkin, tuo on henkilö on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Kiurun ehdottomuus ja suoraviivaisuus ovat välillä johtaneet siihen, että pelti on kolissut, mutta johdonmukaisuuden puutteesta häntä ei voi…