Näkökulma: Kotihoidon asiakkaita toivotaan mukaan SOLDEX-tutkimukseen

Itä-Suomen yliopistossa on käynnistynyt laaja tutkimushanke, jossa tarkastelemme ikääntyvien kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia, arkea ja mahdollisia syrjäytymisen kokemuksia. Soldex-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutamme kyselytutkimuksen, johon olemme kutsuneet mukaan myös kaikki kainuulaiset 65 vuotta täyttäneet kotihoidon asiakkaat. Kyselylomake on lähetetty heille postitse kotiosoitteeseen.

Kotihoito on ollut viime aikoina esillä julkisuudessa erityisesti vähäisten resurssien ja työntekijäpulan vuoksi. Huolta kannetaan siitä, miten kotihoito saadaan järjestettyä niin, että kaikki ikäihmiset saavat riittävän hoidon ja huolenpidon. Varsin vähän kuitenkin tiedetään iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden arjesta sekä heidän omista kokemuksistaan ja näkemyksistään. Tutkimustietoa tarvitaan, jotta kotihoidon käytäntöjä voidaan kehittää vastaamaan paremmin ikääntyneiden omia tarpeita.

Miten kotihoidon asiakkaat itse kokevat asemansa palvelunsaajina ja yhteiskunnan jäseninä? Kokevatko he osattomuutta suhteessa lähiyhteisöihin, palveluihin tai toimintapaikkoihin? Tai millaista heidän arkensa on omassa kodissa, joka samalla toimii julkisen palvelutuotannon tilana? Tutkimushankkeessa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin pyrkimyksenä tuoda esiin kotihoidon asiakkaiden oma ääni ja kokemukset.

Tutkimuksen tulosten hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni kotihoidon asiakas voi halutessaan osallistua tutkimukseen. Toivommekin, että jos iäkäs läheisesi on kotihoidon asiakas eli saa säännöllistä kotihoidon palvelua, kannustat ja tuet häntä osallistumaan tutkimukseen. Tutkimusposti on saapunut tai saapuu lähipäivinä postitse Itä-Suomen yliopiston kuoressa.

Kyselyyn voi vastata itsenäisesti, mutta moni iäkäs tarvitsee lomakkeen täyttämiseen tukea. Toivomme teidän auttavan läheistänne kyselyyn vastaamisessa sekä täytetyn kyselylomakkeen ja suostumuslomakkeen postittamisessa takaisin tutkimusryhmälle. On kuitenkin tärkeä, että vastaukset tulevat iäkkäältä henkilöltä itseltään. Tarjoamme apua kyselylomakkeen täyttämiseen myös tutkimusryhmän puolesta. Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä tutkimukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät kirjoituksen lopusta.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kotihoidon käytäntöjen, lainsäädännön ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. Osallistuminen tutkimukseen tukee myös kotihoidon asiakkaiden syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Ristolainen on nuorempi tutkija ja Tiilikainen apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistossa.

Hanna Ristolainen ja Elisa Tiilikainen