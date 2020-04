Näkökulma: Koulutusorganisaatiot vahvistavat kainuulaista osaamista

Anna-Mari Kynsijärvi on projektipäällikkö, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)

Irene Salomäki on kehityspäällikkö, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)

Kainuun alueen osaamisen ja kasvun yhtenä merkittävänä tekijänä ovat alueella vaikuttavat koulutusorganisaatiot. Koulutuksen aluevaikuttavuuden mittareina voidaan yritysten ja eri organisaatioiden näkökulmasta pitää valmistuneiden opiskelijoiden määrää ja heidän sijoittumistaan omaan maakuntaan.

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta mittareina voidaan pitää kehittämishankkeiden kautta toteutettuja koulutuksia ja niiden kautta saatua uutta osaamista.

Korkeakoulujen opiskelijat tuovat uutta osaamista alueelle muun muassa harjoittelun, opinnäytetöiden, väitöskirjojen ja opintojen aikana toteutetun yhteistyön kautta. Saumaton yhteistyö alueen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä on ehdottoman tärkeää, koska osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on yksi kriittinen menestystekijä Kainuun alueella.

Nopeasti vaihtuviin työvoima- ja osaamistarpeisiin voidaan vastata tuottamalla täydennyskoulutuksia tarpeiden mukaisesti tai tuomaan alueelle tutkintoja tuottavia muuntokoulutuksia. Alueella toimivat korkeakoulut heijastavat alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin tarpeita muun muassa tutkimus- ja kehittämistoiminnallaan.

Kuudella paikkakunnalla toimivat yliopistokeskukset ovat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja ne toimivat alueilla, joissa ei ole omaa yliopistoa. Yliopistokeskukset muodostavat usean yliopiston osaamiskeskittymän ja ovat yksi kokonaisuus alueen näkökulmasta. Yliopistokeskukset toteuttavat yliopistojen kolmatta tehtävää, eli edistävät tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka perustuu aluekehitystä tukevaan tutkimustoimintaan ja alueen koulutus- ja osaamistasoa nostaviin koulutuksiin.

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallilla toimiva tiedeyhteisö, jossa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuualueilla. Toimintaa koordinoi Oulun yliopisto, jonka erillislaitos Kajaanin yliopistokeskus on. Sen alaisuuteen kuuluvat Mittaustekniikan yksikkö ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Alueellisena vaikuttajana yliopistokeskuksella on merkittävä rooli tukea Kainuun ja Ylä-Savon elinkeino- ja aluekehitystä, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi korkeakoulutettujen määrän nostamisen 50 prosenttiin 25–34-vuotiaista vuoteen 2030 mennessä (Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -visio).

Alueen kilpailukykyä voidaan varmistaa myös korkeimmalla tieteellisellä osaamisella. Organisaatiot saavat uusinta tieteellistä tutkimustietoa ja kansainvälistä tieteellistä tietämystä. Tohtoritutkintojen määräksi opetus- ja kulttuuriministeriön visiossa on arvioitu pari tuhatta vuodessa. Kuinka voisimme Kainuun alueen kannalta varmistaa osamme näistä tohtoritutkinnoista, tukea alueen jatko-opiskelijoiden väitöskirjatyötä sekä vahvistaa tutkimusosaamista alueellamme?

Tärkeänä lisänä Kainuun koulutuspalveluihin ja -tarjontaan on alueella toteutettu vuosina 2016–2019 TOHOPI – jatko-opintoja Kainuuseen -hanke. Euroopan sosiaalirahaston ja kansallisen rahoituksen tukeman hankkeen tavoitteena oli kehittää joustavia ja yksilöllisiä jatko-opintopolkuja alueen elinkeinoelämän kärkialoja tukien sekä kehittää korkeakoulujen kanssa yhteistyömalleja, joilla tuetaan jatko-opintojen järjestämisestä alueella hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Hankkeen toimesta järjestettiin eri yliopistojen jatko-opintoihin liittyviä valmiusopintoja, infotilaisuuksia muun muassa tutkimusrahoituksista sekä erilaisia verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeen toimenpiteet pyrittiin toteuttamaan siten, että opintojen suorittaminen työn ohella tapahtuisi mahdollisimman joustavasti ja opiskelijaystävällisesti.

Väitöskirjatutkijoille suunnattuja valmiusopintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Useimmat valmiusopinnot pyritään järjestämään siten, että etäosallistuminen on mahdollista. Kajaanin yliopistokeskuksen toimijoiden yhteistyö mahdollistaa sen, että esimerkiksi Lapin yliopiston tutkijakoulun tarjoamiin valmiusopintoihin Kainuun alueen väitöskirjatutkijat voivat osallistua ilmaiseksi.

Etäällä emoyliopistoista olevat väitöskirjatutkijat kokevat usein olevansa aika yksinäisiä tutkimusta tehdessään eikä luontaista verkostoitumista synny. Hankkeeseen osallistuneiden väitöskirjatutkijoiden mukaan hankkeen suurin lisäarvo oli siinä, että he saivat suoritettua valmiusopintoja, verkostoitua alueen muiden väitöskirjatutkijoiden kanssa ja saivat vertaistukea. Tieteelliseen yhteisöön kuuluminen koetaan tärkeäksi.

Hankkeen tulokset hyödyttävät aluetta nostamalla väestön koulutustasoa ja tukemalla korkeimman mahdollisen osaamisen syntymistä alueelle. Vuonna 2013 Kainuussa oli 109 väitellyttä henkilöä. Vastaava luku vuonna 2018 oli 184, mikä vastaa noin 0,29 prosenttia yli 15-vuotiaasta väestöstä. Näistä tohtoreista 50 on yli 65-vuotiaita ja työvoimaan kuuluvia tohtoreita on 134 (Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen).

Jatko-opintojen toteuttaminen yliopistojen välisenä yhteistyönä on uudenlaista ylimaakunnallista toimintaa, jota myös opetus- ja kulttuuriministeriö on toivonut. Hankkeessa luotu verkosto tukee korkea-asteiden yhtenäistä toiminnan kehittämistä yli toimialarajojen ja vastaa koulutustarpeiden kehittämisestä yhtenäisesti.

Hankkeessa luotua yliopistojen ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyömallia on tarkoitus jatkaa myös hankkeen jälkeen ja siten varmistaa Kainuun alueen tutkimusosaamisen vahvistuminen myös tulevina vuosina.