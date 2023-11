Mielipiteet

Näkökulma: Kulttuuri vahvassa nousussa Kainuussa

Kainuun Sanomat

Kainuussa on tehty uusia tuoreita avauksia kulttuurin saralla. Sotkamossa panostetaan reippaasti kulttuuriin, ja Kajaanin taidekampus on mainio avaus luovien alojen sekä taide- ja kulttuuritoiminnalle. Julkisten tilojen prosenttitaiteeseen on satsattu.

Kulttuuripanostuksia eri puolilla Kainuuta on siis tehty, ja kulttuurin arvo on selvästi tunnistettu niin asukkaiden hyvinvoinnin kuin vetovoimaisuuden lisääjänä.

Kulttuurilla on merkittävä rooli Kainuun kehittämisessä. Kainuun liiton koordinoimana 70 kulttuuritoimijan voimin valmistui reilu vuosi sitten Kainuun kulttuuriohjelma, jossa on kolme kehittämislupausta.

1. Kulttuurin avulla vahvistetaan Kainuun pitovoimaa ja hyvinvointia.

2. Kulttuurin vetovoimaa, ja kulttuuritoimijoiden osaamista kehitetään.

3. Kainuulaisen kulttuuriosaamisen näkyväksi tekeminen ja vieminen maailmalle vahvistuvat.

Kulttuuriohjelma pyrkii kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseen yhteistyöllä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla Kulttuuri-Kainuu-hankkeen rahoituksella on viritetty yhteistyötä kuntien kulttuuritoimien ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuurin näkyvyyden edistämiseksi on yhdessä tuotettu tapahtumia, Kainuun kulttuurikartta sekä somekampanjoita. Kulttuuri on ollut vahvasti mukana myös maakuntaa markkinoivissa verkostotapaamisissa, kuten Helsingin Matkamessuilla tammikuussa 2023, sekä tulevilla matkamessuilla tammikuussa 2024.

Yhteistyötä kuntien välillä on tiivistetty. Uutena toteutuksena on alkamassa vuorovuosin kunnissa kiertävä Kainuun kulttuurigaala, joka nostaa näkyville alueen kulttuuritoimintaa, sen tekijöitä ja osaamista. Ensimmäistä Kainuun Kulttuurigaalaa vietetään 1.12. Sotkamossa.

Lisäksi vuosina 2022–2023 Kainuun liitto on jakanut pilottirahoitusta uusien kulttuurin kokeiluhankkeiden toteutukseen, sekä järjestänyt koulutuksia ja työpajoja. Kainuun liiton tulevaisuusrahastosta on tuettu monia kulttuurihankkeita.

Kulttuuria tehdään yhdessä, ja verkostotyöhön tulee panostaa. Kulttuurilla on hyviä terveysvaikutuksia ja se ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Kulttuurihyvinvointityöhön liittyen Kainuussa käynnistetään Taikusydän-alueverkostotoimintaa 16.11. tapaamisessa. Kulttuurihyvinvointiverkostoon tervetulleita ovat laajasti kulttuurin eri rajapinnoilla työskentelevät toimijat.

Toiveissa on, että verkosto saattaa yhteen ihmisiä eri aloilta, kuten taiteilijoita, tuottajia, hyvinvointialueen edustajia, oppilaitoksia ja rahoittajia, mikä vahvistaa kulttuuritoiminnan positiivista kehitystä.

Kainuun liitossa on myös vastikään käynnistynyt kaksi kansainvälistä kulttuuritoiminnan kehittämishanketta.

Cherry-hanke edistää kulttuurialan kansainvälisiä mahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään saamaan kulttuuri aiempaa vahvemmin mukaan aluekehitykseen.

Toisena uutena hankkeena alkanut N-LiTe edistää kirjallisuusmatkailua maakunnassa.

Vuoden vaihteessa päättyvä Kulttuuri-Kainuu -hanke edisti vuosien 2022-2023 aikana kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain toteutumista maakunnassa. Useita edellä kuvattuja toimenpiteitä on pystytty viemään eteenpäin juuri tällä opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollistamalla rahoituksella.

Olemme vakuuttuneita, että Kainuussa viime vuosina aikaansaadut myönteiset kehityssuunnat kulttuuritoiminnassa ja luovilla aloilla vahvistuvat tulevina vuosina. Tämä ei tapahdu ilman aktiivista ja hyvää yhteistyötä.

Kulttuurin edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Kirjoittajat Kainuun liitosta:

Minna Komulainen aluekehitysasiantuntija

Joni Kinnunen projektikoordinaattori

Elina Keränen projektikoordinaattori

Jouni Ponnikas aluekehitysjohtaja