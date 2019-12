Näkökulma: Lapsiperheiden huolissa auttaa perheneuvola

Kirjoittajat ovat Kainuun perheneuvolan työntekijöitä. Joni Saastamoinen on psykologi, Marika Suutari sosiaalityöntekijä ja Eija Airaksinen perheneuvolan päällikkö.

"Soitinkohan oikeaan paikkaan? En tiedä mitä tekisin. Aamut ovat vaikeita, lapsi riehuu ja päiväkodistakin sanottiin, että olisi hyvä soittaa perheneuvolaan, koska lapsi ei malta osallistua, saa hallitsemattomia raivonpuuskia, muksii kavereita ja työntekijöitä. Omat keinot alkaa olla lopussa."

Moni vanhempi ei ole koskaan kuullut perheneuvolasta tai tiedä mitä siellä tehdään. Yhteydenottoa on voitu miettiä pitkäänkin ja se voi jännittää vanhempia. Vanhemmat saattavat miettiä, onko asiani riittävän suuri tai merkittävä. Olemme perheneuvolassa vanhempia ja perheitä varten ja yhteydenoton helpottamiseksi haluamme kertoa, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Tavallinen puhelu perheneuvolaan voisi alkaa edellä kuvatun keskustelun lailla. Perheneuvolaan ollaan yhteydessä monenlaisissa perhe-elämään, parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvissä asioissa. Huolen kasvaessa voi olla vaikea hahmottaa, mistä oikeastaan on kysymys ja silloin on hyvä pähkäillä tilannetta jonkun ulkopuolisen kanssa.

Tavallisia syitä ottaa yhteyttä ovat lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmat, huoli lapsen mielialasta, vanhempien eroon tai uusperheenä elämiseen liittyvät ilmiöt, kouluun tai päiväkotiin liittyvät haasteet ja kasvatukseen liittyvät kysymykset. Useimmille uusille asiakkaille tarjotaan perheneuvolan alkuarviotyöskentelyä, joka sisältää 1-3 perheneuvolakäyntiä. Niiden aikana on tarkoitus pysähtyä yhdessä asiakkaan haastavaksi kokeman asian äärelle.

Mutta millaisten teemojen kanssa esimerkiksi vanhemmuuden suhteen usein painitaan? Vanhemmuutta tulee pohtia vakavasti. Useampikin seikka on varma kehityksen turva, ja on monta tapaa aiheuttaa suuri riski psyykkiselle kehitykselle.

Lapsen tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Hoivaajan ennakoimattomuus voi aiheuttaa voimakkaan riskin ja esimerkiksi väkivalta perheessä on aina pahasta. Lisäksi on paljon asioita, kuten lapsikatraan kuopuksena oleminen tai muutto toiselle paikkakunnalle, jotka ovat hyväksi yhdelle lapselle mutta toiselle kehitysriski. Puhumattakaan siitä, että joissakin lapsen elämäntilanteissa tulee toimia lapsen kanssa toisin, kuin normaalissa tilanteessa toimisi. Raskaassa vaiheessa täytyy pohtia, missä asioissa tarjota lapselle armollisuutta.

Armollisuutta vanhemmilta tarvitaan usein myös itseään kohtaan. Elämme eri kulttuureissa, arvoympäristöissä, sukulaisten sekä tuttujen ja tuntemattomien odotuksissa, jotka ohjaavat ajatuksiamme ja naputtavat takaraivoissamme tiedostamattammekin.

Netistä tai iltapäivälehdistä löytyy arvoja ja ohjeita, joita seurata, vaikka tekstien lähtimet voivat olla muualla kuin lasten, vanhempien tai perheiden hyvinvoinnissa. Ohjetulvan soveltaminen voi johtaa suoriutumispakkoon ja suoranaiseen pahoinvointiin perheissä. Yleensä myös oma lapsuudessa saatu vanhemmuus vaikuttaa omaan vanhemmuuteen, hyvässä ja pahassa. Usein se omaksuttu malli myös estää oman vanhemmuuden ja elämän sopeuttamisen lapsen muuttuville tarpeille.

Vanhemmuus voi olla korvaamattoman pakottava tunne, johon yhdistyy esimerkiksi onnea, merkityksellisyyden tunnetta tai ihan vain luonnollista tietoa siitä, että on jonkun vanhempi. Se on myös turhauttavaa, raivostuttavaa sekä väistämättä raskasta ja väsyttävää. Jos lapsella on erityistarpeita tai vanhemmuutta joutuu suorittamaan yksin, taakka voi olla valtava kantaa. Vanhemman voimavarat ja mahdollisuus levätä ovat usein avaintekijänä kaikkeen perheessä, omaan mielenterveyteen, lapsen kasvatukseen ja parisuhteeseen sekä mahdollisuuteen edes ajatella toimintatapojen muutosta tarpeen mukaan.

Lasten ja vanhempien toiminnan taustalla vaikuttavat monenlaiset asiat ja elämäntilanteet, eletty elämä ja nykyhetki. Koko perheen hyvinvoinnin ja lapsen kasvun ja kehityksen tueksi voidaan tarvita suunnitelmallista tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa tukea. Alkuarvioinnin aikana voidaankin päätyä yhdessä siihen, että työskentelyä jatketaan esimerkiksi vanhemmuuden tukikäynteinä, pariterapiana, vuorovaikutustutkimuksina ja tukena, psykologin tutkimuksina lapsen tuen kartoittamiseksi, tunnetaitojen tukemisena tai erosovitteluna.

Perheneuvolassa perheiden elämää ja elämäntilanteita lähestytään ihmislähtöisesti ja uteliaasti pohtien. Käytössä on tutkittua tietoa sekä korkeaa koulutusta sen soveltamiseksi.

Juuri uteliaisuus toista kohtaan voisi olla yksi tässä nostettava yleinen sääntö, jolla toisten elämää, ajatuksia ja tunteita kohtaan kannattaa lähestyä myös perheen sisällä. Jos lapsi aidosti tuntee olevansa vanhempansa mielessä ja ajatuksissa, hän tuntee turvaa, sekä on turvallisella polulla omankin mielensä ja ihmiselämässä tärkeiden taitojen kehityksessä. Tunne toisen mielessä olemisesta luo pohjan yhteiselle parisuhteellekin.

Perheneuvolaan kannattaa ottaa yhteyttä ennaltaehkäisevästi, kun tilanne ei ole vielä kriisiytynyt, jotta huolet eivät edes pääse kasvamaan liian isoiksi.

