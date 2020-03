Näkökulma: Maakunnan sulkeminen on vaikea rasti – avoimia kysymyksiä on vielä läjäpäin

Maakuntalaulussa maalaillaan, että Uusimaa on Suomen kruunussa helmi kirkkahin. Pian se on myös eristetyin.

Hallitus kokoontuu keskiviikkoiltana jälleen yhteen ja tavoitteena on saada aikaan ratkaisut, joilla se saa suljettua Uudenmaan.

Tehtävä on hankala. Tiistaina pääministeri Sanna Marin (sd.) oli aidosti tyytyväinen siihen, että työ- ja elinkeinoministeriöstä saatiin puserrettua ulos esitys, joka sulkee ravintolat, kahvilat ja yökerhot mahdollisesti jo lauantaina.

Kokonaisen maakunnan eristäminen on monta astetta vaikeampi harjoitus.

Yksityiskohtia on auki kasapäin.

Ensiksi pitää päättää, rajoitetaanko Uudellemaalle tulevien sekä sieltä pois lähtevien liikkumista. Todennäköisesti molempia. Eihän olisi järkevää, jos kaista olisi auki toiseen suuntaan.

Olisi mielenkiintoista seurata, millaiset autovirrat lähtevät pääkaupungista viikonloppuna ennen rajoitusten voimaantuloa. Veikkaan, että talviasuttavat mökit alkavat täyttyä, elleivät ole jo täyttäneet. Etätyötä voi tehdä ympäri Suomen.

Työntekijöiden liikkuminen on iso kysymysmerkki. Uudellamaalla käy paljon ihmisiä töissä maakunnan ulkopuolelta. Miten heidän matkustamistaan rajoitetaan vai rajoitetaanko lainkaan?

Kriittisten alojen työntekijöiden liikkuvuutta tuskin voidaan rajata. Olisihan varsin kummallista, jos Uudenmaan ulkopuolella asuvat terveydenhuollon ammattilaiset eivät pääsisi töihinsä.

Yrittäjille korona on ollut jo pitkään painajainen. Varsinkin yksinyrittäjät ovat avautuneet ahdingostaan.

Palavereja on jouduttu siirtämään, uusien asiakkaiden hankinta on jäissä ja epävarmuus koko firman pystyssä pysymisestä kalvaa.

Jos ja kun Uusimaa sulkeutuu, ongelmat lisääntyvät. Pelkät skype-kokoukset eivät pelasta kassatilannetta. Lisäksi koronakriisi aiheuttaa epävarmuutta yksinyrittäjien palveluja ostaville. Kaikkea mahdollista pyritään lykkäämään hamaan tulevaisuuteen.

Eipä ole helppoa niilläkään perheillä, jotka joutuvat asumaan työnsä takia kahdella paikkakunnalla. Moni käy Helsingissä tekemässä työviikon ja palaa viikonloppuna ykköskotiinsa. Miten he voivat jatkossa sukkuloida työn ja kodin välissä? Vastauksia tarvitaan.

Hallituksen lisäksi eduskunnan perustuslakivaliokunta on kovilla, kun se joutuu miettimään valmiuslain asetuksen muuttamista. Ihmisen liikkumisvapaus on kirjattu perustuslakiimme yhtenä perusoikeutena.

Jos Uusimaa eristetään, miten niskuroivia kansalaisia rokotetaan? Onko pääväylille tulossa tietullit? Miten pitää todistaa, että matka on välttämätön?

Poliisin resurssit eivät riitä valvomiseen. Tämä on todettu jo monen suulla.

Poliisi joutuu pyytämään virka-apua Puolustusvoimilta. Varusmiehiä saadaan onneksi nopeasti liikenteen valvojiksi. Ei ole poissuljettu sekään, että reserviläisiä tarvitaan mukaan talkoisiin.

Näiden hankalien yksityiskohtien toisessa vaakakupissa painavat kuitenkin varsin hyvät ja perustellut syyt.

Todetuista koronatapauksista kaksi kolmasosaa osuu Uudellemaalle. Kuolemantapauksia on todettu tähän mennessä kolme. Niistä kaksi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Liikkumisen rajoituksilla halutaan estää viruksen massiivinen leviäminen. Jos tässä onnistutaan ja jos pahimmat ennusteiden madonkuluvat eivät toteudu, hallituksen linjaukset saavat tuen ja myöhemmin kiitoksen. On hyvä muistaa, etteivät uusimaalaiset ole yksin.

Rajoituksia on ympäri Eurooppaa. Jos siellä selvitään, niin eiköhän meilläkin.