Näkökulma: Marin sanoi bilevideoista monia lauseita, joita pääministerin ei pitäisi koskaan joutua medialle ääntämään – Kysymys huumeista jää kaikumaan pitkäksi aikaa

Pääministeri Sanna Marin on erikoislaatuinen poliitikko. Lähipäivät ja -viikot tai viimeistään ensi kevään eduskuntavaalit näyttävät, onko hän niin poikkeuksellinen, että jopa "tietääkseni mitään laitonta ei ole tapahtunut" riittäisi taltuttamaan skandaalin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on syvissä vaikeuksissa bilevideokohun kanssa. Jos hän on sittenkin tavallinen poliitikko eikä aurinkoon lentävä, itseään vahingoittumattomaksi kuvitteleva Ikaros, edessä on vielä monta kierrosta syvenevää skandaalia.

