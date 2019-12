Näkökulma: Matkailu toimialana muuttuvassa maailmassa – miten kouluttaa ammattilaisia

Matkailulla menee Suomessa hyvin, ja kehitys on ollut huikeaa myös koko maailman mittakaavassa. Matkailun koulutusta tarjotaan kolmessatoista ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen. Monimuotokoulutus on koettu joustavaksi tavaksi opiskella esimerkiksi työn tai perheen ohella, opiskelijoilta monimuotokoulutus on kerännyt kiitosta siitä, että siinä otetaan huomioon myös aiempi osaaminen ja työkokemus.

Milla Vähäsöyrinki on Kajaanin amk:n opiskelija. Annamaija Juntunen on Kajaanin amk:n lehtori ja projektipäällikkö Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella -hankkeessa.

Matkailun kehitys Suomessa on ollut huikeaa, ja maailmankin mittakaavassa matkailu on yksi nopeimmin kasvava toimiala. Ei mene nykyään viikkoakaan, etteikö matkailualalta kuuluisi jotain hyviä uutisia.

Maailman matkailuun keskittyneiden mediasivustojen huomion kohteena on ollut viime aikoina Suomi ja Suomen eri matkailukohteet. Viimeisimpänä näistä CNN:n matkailuun keskittynyt verkkosivusto nosti Euroopan kauneimmaksi paikaksi Inarijärven. Verkkosivustolla hehkutellaan Inarijärveä syrjäiseksi ja idylliseksi ympärivuotiseksi paratiisiksi.

Myös suomalaiset ovat löytäneet oman maan matkailukohteet. 100 syytä matkailla Suomessa -sivuston mukaan kiinnostavampia suomalaisten matkailijoiden keskuudessa ovat majoituskohteet, jotka panostavat ruokaan, mutta myös luontokohteet, joissa voi patikoida, meloa tai pyöräillä, ovat haetumpien kohteiden listalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Matkailun toimialaraportissa vuodelta 2019 todetaan, että matkailu on kasvualana uudenlaisten kehittämishaasteiden edessä esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus estää jo paikoitellen matkailuyritysten kasvamisen ja kehittymisen.

Matkailu toimialana on varsin laajaa käsittäen useita toimialaluokituksen mukaisia toimialoja, joista suurempia on majoitus- ja ravitsemistoiminta. Ei pidä unohtaa miten matkailun tuomasta matkailutulosta hyötyvät myös useat muiden toimialojen yritykset kuten esim. vähittäiskauppa.

Kasvavana toimialana matkailu tarvitsee ammattilaisia vastaamaan siihen, mitä matkailijamäärien kasvu, uudet matkailijaryhmät, kestävän matkailun kasvu sekä uusi mahdollistava teknologia ja liikkumisessa tapahtuvat muutokset tuovat tullessaan. Nämä ovat OECD:n mukaan nousevia matkailun megatrendejä vuoteen 2040 mentäessä. Miten kouluttaa riittävästi ammattilaisia vastamaan matkailun toimialan kysynnän tarpeeseen?

Tilastokeskuksen mukaan lähes joka toinen opiskelee aikuisena. Aikuiskoulutuksiin hakeutumiseen syinä mainitaan ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen, itsensä kehittäminen sekä paremmat ansiotulot.

Koetaan myös, että vakituisen työpaikan saaminen ja työuralla eteneminen vaativat lisää kouluttautumista. Korkeakoulu nostaa osaamistasoa ja työelämän jatkuvassa muutoksessa on hyvä pysyä kehityksessä mukana.

Aikuisena opiskelu poikkeaa nuorten koulutuksesta. Siinä, missä suurin osa nuorten koulutuksista järjestetään päiväopintoina, aikuiskoulutus toteutetaan usein monimuotokoulutuksena. Koulutuksessa otetaan huomioon työelämän vaatimukset sekä se, että aikuisopiskelijalla on jo muuta osaamista, aikaisempia opintoja ja yleensä myös työkokemusta. Sen takia koulutus voi olla nopeampaa ja tiivistetympää kuin nuorten koulutusohjelmissa.

Kaikista koulutuksista juuri monimuotokoulutus antaa parhaan mahdollisuuden opiskella uuden tutkinnon esimerkiksi työn tai perheen ohessa.

Aikuisena opiskellessa motivaatio on tärkeää, sillä opiskelu ei enää täytä koko elämää kuten nuorena, vaan on myös muita eri osa-alueita, jotka on saatava sopimaan elämän palapeliin. Opiskelujen yhdistäminen työ- ja perhe-elämään tarkoittaa tiukkaa kalenterikuria; ennen koulutukseen hakeutumista on siis syytä perusteellisesti pohtia sitä, onko opiskeluille oikeasti aikaa ja riittääkö jaksaminen.

Olen kokenut opiskeluni antoisana. Nyt on ehtinyt pohtia tarkemmin, mitä työltään ja työpaikaltaan toivoisi, ja se on auttanut kohdistamaan opintoja tarkemmin kuin nuorempana. Oma tavoitteeni on vaihtaa työtehtäviä tämänhetkisellä työnantajalla koulutuksen myötä. Odotan myös mielenkiinnolla opinnäytetyöni tekemistä työnantajani toimeksiantona."

Matkailu toimialana on murroksessa ja siksi koulutuksessa on oltava ajan hermolla mitä tapahtuu meillä ja maailmalla. Myös koulutuksessa pitää pystyä reagoimaan nopeastikin muuttuviin olosuhteisiin. Positiivinen uutisointi nostaa alan kiinnostavuutta sekä opiskelu- että työskentelymahdollisuutena.

Koskaan ei ole myöhäistä lähteä opiskelemaan, vaikka välissä olisikin vuosia, ja sitä paitsi elämänkokemus opiskelussa on vain vahvuus. Osaamisen kehittämisellä varmistetaan paikka tulevaisuuden ammateissa.

