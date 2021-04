Näkökulma: Mentoroinnilla apua yrityksen kehittämiseen

Mitä on yrityksen kehittäminen? Mitkä ovat yritykseni tavoitteet, mitä haluamme saavuttaa? Mitkä minun tavoitteeni on? Kuka tekee työn sinne päästäksemme? Miten me sinne pääsemme?

Tässä ehkä muutama kysymyksiä, joiden ääreltä yrittäjä saattaa itsensä löytää.

Yrityksen kehittäminen ei tapahdu sormia napsauttamalla ja vielä harvemmin se tapahtuu yhdessä yössä. Kehittäminen/kehitystyö on oma prosessinsa ja sitä harvoin saa yhdeltä istumalta tehtyä. Se vaatii aikaa, se vaatii hiomista, se vaatii päivittämistä. Oikeastaan kehittäminen ei välttämättä pääty, se ottaa uusia suuntia. Monesti se on sellaista, jonka tekemistä me emme kirjoita kalenteriin vaan se muhii ja kypsyy ajatuksissamme taustalla. Joskus se saattaa kuitenkin tarvita apua kirkastuakseen, muuttuakseen konkreettisemmaksi ja näkyvämmäksi. Siinä oiva työkalu ja apuväline voi olla mentorointi.

Mentorointi ja yrityksen kehittäminen – onko niillä mitään tekemistä keskenään? Katsotaanpas. Tavoitteellisen mentoroinnin avulla voidaan kehittää niin yksilöä kuin yksilön suorituksia ja osaamista, jotka kaikki heijastuvat myös yritykseen ja sen toimintaan.

Mentorointi perinteisessä mielessä on kahden henkilön välinen, vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva prosessi. Mentoroinnissa monesti on kyse kokeneemman ja kokemattomamman henkilön välistä keskustelua, joilla tähdätään kokemattomamman henkilön osaamisen kehittymiseen. Osa mieltää tämän jo hieman vanhakantaiseksi näkemykseksi, sillä mentorointi voi olla paljon muutakin. Se myös mahdollistaa enemmänkin kuin vain toisen kokemusten jakamisen ja ohjeistamisen. Kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämisen ja välittämisen lisäksi mentorointi rikastuttaa molempien osapuolien toimintaa ja auttaa punnitsemaan asioita. Se ei edellytä kokemusten määrän tai laadun määrittelemistä.

Mentorointi ei ole "käskyttämistä" tai toisen ohjeiden kirjaimellista noudattamista, vaan väylä keskustella ja jakaa omia kokemuksia toisen opittavaksi. Mentoroinnissa on hyvä tehdä tavoitteita ja seurata niitä, mutta mentoroitava ei ole velvollinen tekemään niitä mentorin takia, vaan oman itsensä. Mentorointi perustuu luottamuksellisuuteen ja avoimuuteen. Mutta vaatii se myös rohkeutta ja kokeilunhalua! On rohkeaa kertoa toiselle avoimesti omista haasteistaan, mutta myös rohkeaa olla valmis ottamaan vastaan apua ja oppia toisen kokemuksista. Usein voi käydä myös niin, että kun omia ajatuksiaan ja pohdintoja pääsee äänen purkamaan, vastaukset ja ratkaisut löytyvät ikään kuin automaattisesti!

Moni kokee mentoroinnin olevan väylä jäsennellä omia ajatuksiaan ja luoda itselleen mahdollisuuksia. Keskustelun kautta monesti käy niin, että omat ajatukset kiteytyvät ja muuttuvat konkreettisiksi.

Sitä kautta voidaan vaikuttaa myös yrityksen kehittämiseen. Lisäksi on mahdollista löytää uusia yhteistyökuvioita ja jopa uusia liiketoimintamalleja.

Koodeja Naisyrittäjyyteen hankkeen taustaselvityksissä ilmeni naisyrittäjyyden haasteina vertaistuen ja tiedon puute sekä verkostojen pienuus. Hanke haluaa mahdollistaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjille väyliä verkostoitua sekä käydä keskusteluita keskenään. Hankkeen aloitustilaisuuden palautteissa sanottiinkin osuvasti: "Kukaan ei ymmärrä naisyrittäjää paremmin kuin toinen naisyrittäjä".

Hankkeessa voi ilmoittautua mentorointiohjelmaan. Hanke järjestää myös vertaismentorointi-tilaisuuksia, joista ensimmäinen 27.4. Lisätietoja verkkosivuilta

Johanna Takanen