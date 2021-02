Näkökulma: Mikä on Hinku-verkosto?

Viime aikoina on entistä enemmän puhuttu ympäristöystävällisyydestä ja hiilineutraaliudesta. Mutta mihin se on oikeasti johtanut? Mitä muutoksia tai vaikutuksia olen oikeasti omilla teoillani saanut aikaan? Insinöörinä ajattelen, että jos sitä ei mitata ja muutosta seurata, niin tekojen käytännön vaikutukset jäävät pieniksi ja tärkeämmäksi tulee omatunnon täyttäminen. Hinku-verkosto on vastaus siihen, kuinka päästövähennyksiä mitataan ja seurataan.

Hinku-kunnilla on tavoitteena 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tähän yhteiseen tavoitteeseen on liittynyt monia kuntia – Puolanka Kainuun kunnista. Käytännössä 39 % Suomen asukasluvusta kuuluu jo Hinku-verkostoon. Verkoston kautta kunnat saavat tietoa, päästölaskentaa ja vertaistukea.

Hinku-verkosto auttaa tuomalla esille menetelmiä ja asioita, jotka edistävät päästövähennystavoitteeseen pääsyä. Toimenpiteet ovat usein taloudellisesti kannattavia ja parantavat niin työllisyyttä, kuin aluetalouttakin, auttamalla tutkimaan vaihtoehtoisia tapoja ja niiden takaisinmaksuaikoja. Hyvä esimerkki ovat aurinkopaneelit.

Tänä vuonna tarkoituksena on kilpailuttaa yritykset, jotka tarjoavat aurinkopaneeleita Kainuun ja Koillismaan alueille. Kilpailutuksen jälkeen kaikki voivat hankkia "avaimet käteen" -periaatteella toteutetut aurinkopaneelit itselleen.

Kirjoittaja työskentelee Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hankkeessa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Hanke on Euroopan Unionin aluekehitysrahaston hanke.

Jari Komulainen