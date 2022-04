Näkökulma: Modernit rekrytointikanavat ja yrityksen hyvä imago – siinäkö lääke Kainuun työvoimapulaan?

Tiesitkö, että Kainuussa työmarkkinoilta poistuu pelkästään iän perusteella vuoteen 2030 mennessä 4000 henkilöä enemmän kuin sinne tulee? Kainuussa työvoiman kysyntä on tällä hetkellä ennätyksellisen suurta. Kilpailu työvoimasta on kova – voidaan sanoa, että Kainuussa vallitsee työntekijöiden markkinat.

Millä tavoin yritys voi houkutella osaavaa työvoimaa? Ensimmäinen edellytys on, että työpaikka on haussa yrityksen nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Rekrytoinnissa ei kannata ohittaa myöskään TE-palveluiden nettisivuja, sillä niillä tehdään 14–18 miljoonaa paikkahakua kuukaudessa. Tämän lisäksi näkyvyyttä voi lisätä muilla sivustoilla, kuten Oikotie ja Duunitori. Tärkeintä on, että työpaikka näkyy ja kuuluu, ja se on helposti hakijoiden saavutettavissa.

Yhä enemmän rekrytoinnissa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa. Varsinkin LinkedIn-kanavassa eri alojen asiantuntijat verkostoituvat ja etsivät myös työmahdollisuuksia. Some-kanavat antavat yrityksille hyvän alustan kertoa työmahdollisuuksista ja luoda myös oikeanlaista työnantajamielikuvaa. Mikäli somekanavien käyttö ei ole vielä työnantajalle luontevaa, löytyy ehkä työntekijöiden joukosta somevirtuoosi, joka voi auttaa!

Tämän päivän rekrytoinnissa positiivinen työnantajamielikuva on kaiken A ja O. Hyvä työnantajan maine ja imago herättää jo automaattisesti kiinnostusta ja vetää työntekijöitä puoleensa. Tämä sääntö pätee rekrytoitaessa osaajia niin paikallisesti, muualta päin Suomea kuin ulkomailtakin.

"Omia hyviä juttuja kannattaa tuoda esiin kaikin mahdollisin keinoin."

Ajantasaisen tiedon tarjoaminen työnhakijoille on ensiarvoisen tärkeää, ja tässä sosiaalinen media voi olla avuksi, koska some ja nettiyhteydet kulkevat lähestulkoon jokaisen taskussa. Kannattaa muistaa, että kaikilla yrityksillä on oma tarinansa, ja niitä

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tänä päivänä yhteydenpidon ja lähestymisen tavat työntekijöiden ja työnantajien välillä eivät ole enää niin muodollisia kuin ennen. Luovuutta kannattaa käyttää niin työnhakijan kuin työnantajan; tärkeintä on onnistua luomaan yhteys toiseen.

Miten yrityksen imagoa ja täten sen houkuttelevuutta työpaikkana voi parantaa? Kainuussa käynnistyy toukokuussa ensimmäinen maksuton valmennuskokonaisuus, jonka teemana on vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen sisältä ulospäin.

Valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenkilöille.

Jos haluat vahvistaa työnantajamielikuvaasi IMAGO-valmennuksilla, otathan meihin yhteyttä!

Kirjoittaja on Kainuun TE-toimiston yrityspalveluiden, EURES-palveluiden ja kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija.