Näkökulma: Osaamisen kehittäminen monimuotokoulutuksessa

Teija Vainikka työskentelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa lehtorina ja opinto-ohjaajana.

Annamaija Juntunen työskentelee lehtorina ja projektipäällikkönä ESR-rahoitteisessa Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella -projektissa.

Työelämän nopea muutos haastaa suomalaisia oman osaamisen päivittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Lähivuosina yhä useampi työikäinen tarvitsee uudelleenkoulutusta tai vähintäänkin laajaa täydennyskoulutusta. Jatkuvalla oppimisella pyritään pitämään huoli siitä, että työntekijän osaaminen kehittyy ja uudistuu elämän ja työuran eri vaiheissa. Uusiin osaamisvaatimuksiin vastaaminen haastaa myös koulutusjärjestelmää joustavuuteen sekä mahdollistamaan opiskelun työn ohessa ja sen aikana.

Työn ohessa suoritettava koulutus voi olla lyhytkestoista tietyn osaamiskokonaisuuden hankkimista tai tutkintoon johtavaa koulutusta. Selkeärajaisen osaamisvajeen täydentämiseen lyhyet koulutukset ja tai yksittäiset opintojaksot tuovat nopean ratkaisun. Kuitenkin kun puhutaan laaja-alaisesta osaamistason nostamisesta, ei tutkintoon johtavien koulutusten merkitystä voi ohittaa.

Työnantajalle tutkinnon suorittaminen kertoo, mitä henkilön voi odottaa tietävän tai pystyvän tekemään. Myös tietyissä säännellyissä ammateissa tutkinnon suoritus on edellytyksenä työssä toimimiseen. Tutkinnon suorittaneelle itselleen kyse voi olla myös henkilökohtaisesta näytöstä tai kelpoisuuden hankkimisesta vielä korkeamman asteen jatko-opintoihin.

Tutkintoon johtavan koulutuksen suorittaminen työn ohessa vaatii elämän eri osa-alueiden yhteensovittamisen taitoa ja pitkäjänteistä sitoutumista opiskeluun. Opiskeluun sitoutumista helpottaa, jos opiskelu koetaan hyödylliseksi ja koulutusjärjestelyt toimiviksi. Opiskelun merkityksellisyyden kokemusta lisää se, jos koulutuksen aikana on riittävästi mahdollisuuksia suunnata opintoja yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Koulutuksen monipuoliset toteutustavat puolestaan vähentävät opiskelun aikasidonnaisuutta ja siten helpottavat työn ja opiskelun yhteen sovittamista. Työn ohessa opiskelu toteutetaan yleisimmin monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu koostuu erilaisesta määrästä lähiopetusta, verkossa tapahtuvasta opetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työelämässä oppimisesta.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla aloitettiin ensimmäinen työelämässä oleville tarkoitettu tutkintoon johtava aikuiskoulutus. Se suunnattiin vanhan opistotutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka täydentävien opintojen jälkeen valmistuivat restonomi amk-tutkintoon. Myöhemmin matkailun monimuotokoulutusta on toteutettu myös Kuusamossa ja Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeakoulujen ja seutukuntien kanssa alueen osaamistarpeiden tyydyttämiseksi.

Parhaillaan on menossa Centria-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava "Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella" matkailun monimuotokoulutus, joka toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen ESR-rahoituksella.

Restonomi monimuotokoulutusten järjestämisestä vuosien varrella on haluttu oppia aina uutta. Erityisesti viime vuosina on huomiota kiinnitetty tarjottavan koulutuksen sisällölliseen ja aikataululliseen suunnitteluun siten, että työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin on voitu reagoida nopeasti ja joustavasti jo opintojen aikana.

Tähän on päästy parhaiten, kun opetussuunnitelman rakenteeseen on jätetty riittävästi väljyyttä ja valinnaisuutta, hyödynnetty korkeakoulujen yhteistä opetustarjontaa ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Saman tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden opintopolut ovat voineet olla hyvinkin erilaisia kunkin opiskelijan aikaisemman osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

Yksilöllisten opintopolkujen ohjaaminen on vaatinut koulutuksen järjestäjältä erityistä panostamista opiskelijan ohjaukseen, mikä hankerahoituksella toteutettavissa koulutuksissa on ollut helpommin toteutettavissa.

Myöskään ryhmäytymisen ja vertaistuen merkitystä opintojen sujuvan etenemisen kannalta ei ole unohdettu, vaan erilaisilla ohjauksellisilla toimenpiteillä monimuoto-opiskelijan ryhmään kuuluvuuden tunnetta on tuettu. Hyvä ryhmähenki ja luottamukselliset suhteet opiskelukavereihin ovat edistäneet opiskeluun sitoutumista ja auttanut jaksamaan eteenpäin vaikeina hetkinä.

Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksiköstä tänä syksynä vajaassa kolmessa vuodessa restonomiksi valmistuneen Marjo Rauman palautteessa kiteytyy onnistunut monimuoto-opiskelijan polku: " Kiitos kysymästä, minulle kuuluu hyvää. Sain sen hakemani paikan eli ateria- ja puhdistuspalvelupäällikön viran. En olisi kyllä vuosi sitten uskonut tässä nyt olevani. Tämä minun opiskeluni ja uralla eteneminen menikin melkein kuin oppikirjoissa."

