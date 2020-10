Näkökulma: Osaamisen kehittämistä liiketoimintaan teknologioita hyödyntäen

Kirjoittaja on Master School

koordinaattori, Monikampus-hankeen koordinaattori Kajaanin ammattikorkeakoulussa, TtT.

Muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa yrityksiä ja koulutusta. Osaamisen tarvekartoituksilla selvitettiin keväällä 2020 Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeita muun muassa liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi.

Teknologisten sovellusten hyödyntäminen liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä nousi keskeiseksi osaamiseksi. Sitä tarvitaan tutkimusten mukaan vastaavasti myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Tässä artikkelissa kuvataan osaamisen kehittämisen tarpeita Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä ja julkisilla toimijoilla liiketoiminnassa peilaten tarpeita kansainvälisesti tunnistettuihin haasteisiin. Lisäksi kuvataan korkeakoulun mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen matkailuyritykset ja julkiset toimijat tarvitsevat koulutusta digitaitojen kehittämiseksi, sitoutuvan työvoiman saamiseksi, kansainvälisen markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittämiseksi sekä erilaisten digitaalisten alustojen käyttöön ottamiseksi liiketoiminnassa.

Nämä tarpeet nousivat esille Kajaanin ammattikorkeakoulun (Kamk) Monikampus-hankkeen (ESR) tuloksissa keväällä 2020. Osa toimijoista tarvitsee lyhytkestoisia koulutuksia, osa tutkintoon johtavia joustavia toteutuksia.

Covid-19 nosti esille muuttuneita kotimaan matkailun kehittämisen tarpeita. Pohjois- Pohjanmaan matkailutoimijat havaitsivat, että luonto- ja ruokapalvelujen sekä mökkimajoituksen kysyntä kasvavat. Turvallisuus ja sen arvostaminen korostuvat. Matkat ovat entistä merkityksellisempiä asiakkaille. Lähimarkkinoiden rooli kasvaa. Liikkumisen palvelut ja saavutettavuus ovat asiakkaille tärkeitä.

Yritykset tarvitsevat reaaliaikaista tietoa kysynnästä sekä teknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa, jotta he pystyvät johdonmukaisesti kehittämään yritystoimintaansa. Yrittäjät kertoivat myös, että työvoiman saatavuus ja osaamisen kehittäminen ovat haasteellisia voimakkaassa muutoksessa olevalla, kausiluontoisella palvelualalla.

"From Mirage to Reality: Bringing Finance Into Focus in the Digital World" -tutkimuksen mukaan tärkeimmät osaamisen kehittämisen tarpeet liiketoiminnassa liittyvät teknisten taitojen integroimisen. Vastaajista yli 40 prosenttia nimesi tärkeimmiksi osaamisen alueiksi pilvipalveluissa toimivat laskentatoimen ratkaisut, data-analytiikan ja visualisoinnin. Yli 20 prosenttia vastaajista arvioi, että lisäksi tarvitaan robotiikkaa, datatieteitä ja konenäkö -osaamista. Vastaajista yli puolet arvioi, että heidän yrityksensä tulee lähivuosina panostamaan automatisointiin. (Gibson, Kaplan & Cutbill 2020.)

Digitalisaatio ja automatisaatio, lisääntyvä sääntely, nopea teknologinen kehittyminen ja vastuullisuus ovat megatrendejä, johon koulutuksen sisällöillä tulee kyetä vastaamaa. Miten koulutuksessa saadaan yhdistettyä esimerkiksi peruslaskentatointa ja siinä hyödynnettäviä kirjanpito-ohjelmia, e-laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen, kilpailutuksiin ja e-hankintoihin liittyvää automatisointia?

Yritysten tulisi jatkossa pystyä keskittymään yhä enemmän sisältöjen kehittämiseen ja tukeutua yhteensopivien ohjelmien ja sovellusten käyttöön. Se lisää yritysten kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta sekä parantaa tehokkuutta.

Thompson (2020), toimitusjohtaja Institute of Management Accountants -yhtiössä, kertoo, että liiketoiminnan opiskelijan tai ammattilaisen tulee pohtia, millaista lisäosaamista heidän pitäisi hankkia, jotta osaaminen tuottaa jatkossa arvoa työmarkkinoilla. Hänen mielestään liiketoiminnan opiskelijoiden ja ammattilaisten tulee jatkossa syventyä datatieteisiin, data-analytiikkaa ja automatisoinnin ymmärtämiseen.

Covid-19 aiheuttama epävarmuus on lisännyt opiskelijamäärää erityisesti Kamkin ylempi amk -koulutuksissa. Kyseinen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia päivittää osaamista muun muassa liiketoiminnan johtamisessa ja sen kehittämisessä. Koulutus tukee ison kuvan muodostamista, kun liiketoiminnan taustalla olevaa dataa opitaan hyödyntämään päätöksenteon tukena.

Opiskelija ymmärtää, kuinka paljon ja miten liiketoiminnan eri osa-alueita voidaan automatisoida. Opiskelijat keskittyvät liiketoiminnan lainalaisuuksien lisäksi kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisutaitoihin sekä datan analysointiin ja hyödyntämiseen.

Näitä tietoja ja osaamisia hyödyntäen lähestytään tietojohtamista, jonka avulla tulevat osaajat voivat muodostaa kokonaiskuva yrityksen tiedoista ja koostaa ne palvelemaan yrityksen toimintaa.