Näkökulma: Sotesta tulee sanomista – kaikkia tyydyttävän paketin kokoaminen on mahdoton tehtävä

Tulisikohan siitä tällä kertaa totta? Näin miettii moni kovan onnen sote-uudistuksesta.

Nyt on vaihteeksi kiihdytysvaihe päällä, sillä hallitus pääsi kuin pääsikin kahden viikon maratonneuvotteluiden jälkeen sopuun paketin suuntaviivoista.

Valkoista savua näkyi niin kuin paavin valinnassa konsanaan. Eroa kirkollisiin valintoihin on sen verran, ettei soten onnistumista kannata vielä tuulettaa, sillä paketti joutuu kulkemaan vielä monen tulikokeen läpi.

Kipukohtana jo tehdyt ulkoistukset

Linjausten yksityiskohdat on luvattu julkistaa alkuviikosta. Julkisuuteen on kuitenkin tihkunut runsaasti tietoa muun muassa aluejaosta. Sitä on odotettu erityisen kiinnostuneena Etelä-Savossa.

Nyt näyttää siltä, että Etelä-Savo säilyy uudistuksessa yhtenäisenä, eivätkä Savonlinna ja muutama muu kunta voi siirtyä Pohjois-Savoon. Taustalla on ollut huoli Savonlinnan keskussairaalan roolista.

Toinen kipukohta on Lapin Länsi-Pohjan alue. Sen sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat ovat ulkoistaneet keskussairaalan erikoissairaanhoitoa Mehiläiselle.

Nyt sote-mallissa lähdetään siitä, että ulkoistaminen olisi lainvastainen, eli se voitaisiin mitätöidä.

Tällaisia ulkoistamissopimuksia, joita lakiluonnos koskisi, on tehty kaikkiaan 12 kappaletta, ja niissä on mukana 18 kuntaa.

Yksityisellä terveydenhuoltoalalla tätä liikettä oudoksutaan. Sieltä kysellään, miten ihmeessä voimassa olevia sopimuksia voitaisiin irtisanoa yksipuolisesti?

Paketti ennen kaikkea kompromissi

Keskustalle malli on voitto, onhan siinä puolueen hellimät maakunnat, joille myöhemmin suunnitellaan verotusoikeutta.

Verotusoikeuden myönsi myös pääministeri Sanna Marin (sd.) sunnuntain haastattelutunnillaan.

Sote-mallissa rahat maakunnille tulevat valtaosin valtiolta. Siinä missä nyt pienikin kunta on voinut varsin itsenäisesti päättää palveluntarjoajistaan, niin nyt maakunnilla ei välttämättä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden tuotantotapaan. Tämä on herättänyt ihmetystä. Verotusoikeuden odotetaan tuovan enemmän liikkumavapautta maakuntiin.

Vaikka pakettia pidetään vielä visusti piilossa, on hallituslähteistä jo korostettu, että paketti on ennen kaikkea kompromissi. Ja mitä muuta se voisi ollakaan, kun kyse on historiallisen suuresta rakenteellisesta uudistuksesta.

Uudistuksen iso kuva on, että alueellisia eroja tasataan. Joku alue hyötyy, joku menettää. Sanomista tulee joka tapauksessa, lähteistä sanotaan.

Supistusten tie ei kestä

Vaikka mielipiteet ovat risteilleet myös hallituksen sisällä, niin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että uudistus on tehtävä. Sitä on vatvottu hallituksesta toiseen ilman, että on syntynyt kättä pidempää.

Sosiaali- ja terveysmenot kasvavat 2,4 prosentin vuosivauhtia. Jos tulot eivät kunnissa kasva, niin sitten on jouduttu supistamaan muualta, jotta terveysmenot saadaan katetuksi: kyläkouluja kiinni, investointeja jäihin.

Tämä tie ei kestä. Jo nyt monet kuntapäättäjät ovat ilmaisseet huolensa siitä, että joka kerta lasku sote-palveluista on entistä suurempi.

Viime hallituskaudella moni jo uskoi, että valmista tulee. Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa pakettiin tuotiin valinnanvapaus. Kokoomus halusi, että yksityisten terveydenalan yritysten rooli oli suurempi. Keskusta olisi puolestaan saanut himoitsemansa maakunnat. Hanke meni karille törmäten perustuslakiongelmiin.

Saman mankelin läpi viedään nyt syntynyt esitys. Ensin se esitellään eduskuntaryhmille ja arviointineuvostolle. Eduskuntaan paketti on tarkoitus saada parin kuukauden kuluttua.

Oppositio kääntää kaikki kivet ylösalaisin

Sotea pääsevät taas ruotimaan niin perustuslakivaliokunta kuin sosiaali- ja terveysvaliokunta asiantuntijoineen ensi vuonna.

Viime kaudella sotepaketti sai aikaan välillä jopa kaaosta viimeksi mainitussa valiokunnissa. Tunteet kävivät kuumina ja jopa valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen (kesk.) välipalaksi rouskutettu kaali nousi otsikoihin. Silloinen oppositio piti sitä tarkoituksenmukaisena häirintänä.

Nyt kohuvaliokuntaa johtaa keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi . Hän kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että aikoo pitää ilmapiirin valiokunnassa hyvänä.

– Vaikka asioista olisimme eri mieltä, niin voisimme olla sitä rakentavasti ja saisimme tuloksia aikaan, hän kertoi.

Onnea yritykselle, mutta on täysin selvää, että oppositiopuolueet kääntävät kaikki kivet ylösalaisin. Jos ei muutoin, niin todennäköisesti asioiden etenemistä yritetään viivyttää, niin kuin tapahtui viime kaudella. Kosto voi olla suloinen.