Kristallipallon ja ennustajan lahjojen omistaminen on politiikan toimittajan märkä päiväuni.

Kahden viimeisen viikon intensiivisen vaalitenttimaratonin jälkeenkään ei maasta silti löydy yhtään henkeä, joka voisi varmaksi sanoa, mikä puolue sunnuntaina ylittää maalilinjan ensimmäisenä. Niin pienet ovat erot kokoomuksen, perussuomalaisten ja sdp:n välillä.

Kolmen kärki mahtuu virhemarginaalin sisään sekä viimeisimmässä Ylen kannatusmittauksessa että alkuviikon Helsingin Sanomien gallupissa.

Ykköspuolue kokoomuksen ja kakkospuolue PS:n välinen ero 0,3 prosenttiyksikköä (Ylen gallup) tarkoittaa käytännössä vain muutamaa kymmentätuhatta ääntä.

Kaikki on mahdollista. Ja se tekee sunnuntai-illasta sekä kutkuttavan jännittävän että karmean trillerin.

Sanna Marinin johtama sdp on kannatusmittauksissa kolmantena (Yle) ja toisena (HS). Puolueella on mahdollisuudet voittoonkin. Kuva: Mauri Ratilainen

Tämän vuoden vaalit voivat olla toisinto vuoden 2019 vaaleista, jotka lopulta vei sdp. Kakkoseksi tullut perussuomalaiset hävisi silloin ykköselle 0,2 prosettiyksiköllä.

Kolmanneksi kipitellyt kokoomuskin oli vain 0,7 prosenttiyksikön päässä ykkös-sdp:stä.

Äänestäjän turnauskestävyyttä on koeteltu

Vaalitenttimaraton ei tarjoillut yllätyksiä tai varsinaisia kohuja. Sanna Marinin (sd.) "anteeksipyyntökään" Petteri Orpolle (kok.) siitä, että sdp on omassa kampanjassaan vihjaillut mahdollisen oikeistohallituksen olevan fasistinen (sinimusta), ei herättänyt Twitteriä laajempaa liikehdintää.

Anteeksipyyntö se oli heittomerkeissä, koska anteeksipyyntö ei ole anteeksipyyntö, kun pyydetään anteeksi sitä, että loukkauksen kohde loukkaantui eikä omaa toimintaa.

Petteri Orpon johtaman kokoomuksen kärkiasema on sulanut vuoden aikana useamman prosenttiyksikön. Siitä huolimatta kokoomus on valtakunnallisissa mittauksissa säilyttänyt koko ajan ykköspaikkansa. Sunnuntai-ilta paljastaa onko kiri riittänyt. Kuva: Mauri Ratilainen

Vaalitenteissä oppositiopuolueet syyttivät hallitusta ja hallitus oppositiopuolueita ja hallituspuolueet toisiaan. Ei uutta auringon alla.

Jos pelkästään vaalitenttien perusteella pitäisi äänestäjien tietää, mitä äänellään saavat, niin hukassa oltaisiin.

Kupruja ja kompasteluja vaalitenteissä

Jos vaalitentit uuvuttivat jo katsojia, niin alkoi uupumus näkyä puheenjohtajienkin kasvoilla – sekä kuulua puheissa. Tällä viikolla tiettävästi moni puheenjohtaja on lisäksi kärsinyt flunssasta, mikä ei voi olla vaikuttamatta omaan suoriutumiseen.

Viimeisessä, torstai-illan Yle-tentissä Orpo kompasteli, kun juontaja tiukkasi häneltä sitä, mistä leikataan, sen sijaan, mistä ei leikata.

Kun on opetellut ulkoa jonkin mantran "emme leikkaa sosiaaliturvasta, emmekä koulutuksesta" on kuumottavassa suorassa lähetyksessä vaikea kääntää aivojaan toiseen asentoon. Varsinkin, jos ei halua sanoa ääneen sitä, mistä pitäisi oman politiikan mukaan leikata.

Riikka Purran perussuomalaiset ovat kasvattaneet tasaisesti kannatustaan ja puoluetta veikataan monissa piireissä vaalien voittajaksi. Kuva: Kimmo Penttinen

Kompastelu tosin kuittautui nopeasti, kun vaisusti viimeisen viikon tenteissä esiintynyt Marin alkoi hyökätä kokoomuksen suuntaan, mutta Ylen Annika Damström pani sdp:n puheenjohtajan vikkelästi kuriin ja penäsi kokoomuksen syyttelyn sijaan sdp:n omia keinoja. Niitä oli tarjolla kovin vähän.

Kolmen kärjestä suurin kupru osui kuitenkin perussuomalaisiin, jolta puuttuu vaaliohjelma kokonaan. Se piti julkaista maaliskuun alussa, mutta ohjelmajulkaisun sijaan kerrottiinkin, ettei vaaliohjelmaa julkaista.

PS:n puheenjohtaja Riikka Purra sanoi MTV3:n tentissä keskiviikkona, ettei puolue kannata kiky-maksujen siirtämistä työnantajille.

Purra piti linjansa myös torstai-iltana Ylellä.

Vielä tammikuussa kanta oli kuitenkin toinen. Syypääksi puolueen sisäiseen sekoiluun ilmoittautui puoluetoimiston "työmies" Matti Putkonen , jonka mukaan hän vastasi ilman puoluejohdon tukea SAK:n kyselyyn tammikuussa "kyllä, kiky-maksut voidaan siirtää työnantajien maksettavaksi".

Jää äänestäjien arvioitavaksi, kuka puhuu muunneltua totuutta tai kuka käänsi takkinsa. Olisiko vaaliohjelma auttanut puoluetta selkiyttämään omia kantojaan, mene ja tiedä.

Nyt ei tiedä äänestäjäkään, mitä saa, vaikka Purra torstaina yrittikin vakuuttaa, että sitä saa, mitä tilaa.

Lähes kaksi miljoonaa ääntä ehdittiin nimittäin jo antaa ennen kiky-kannan selkiytymistä.

Vaaliuurnilla tavataan!

Vaalitenttien perusteella ei ehkä tehdä varsinaista äänestyspäätöstä, mutta mielikuviin puolueista niillä on vaikutusta. Joku sellainen puheenjohtaja, jonka puoluetta et ehkä ole tullut edes ajatelleeksi, vakuuttaakin yllättävällä tavalla.

Silloin sinä olet juuri se, joka ratkaisee vaalit. Liikkuva äänestäjä arpoo yleensä kahden kolmen puolueen välillä.

Kun kannatusprosenteissa puhutaan muutaman kymmenentuhannen äänen erosta, jokaisella äänellä on väliä. Liikkuvaan äänestäjään vaikuttaa usein myös se, millainen on sää ja millaisella tuulella äänestäjä itse vaalipäivänä on.

Sunnuntai-iltana ensimmäisenä maalilinjan ylittävän puolueen kohtalo riippuu siis niin paljosta muustakin kuin puolueesta ja sen puheenjohtajasta itsestään.

Ei muuta kuin liput salkoon, kahvipannut tulille ja uurnille!

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.

Jenni Lepänrinne