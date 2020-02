Näkökulma: Syötkö hatullisen ..., jos hallitus korottaa bensaveroa vielä elokuun jälkeenkin?

Hallituspuolueiden ministerit ja kansanedustajat kokoontuvat maanantaina Vuosaaren ilmastokokoukseen miettimään ilmastopolitiikan kunnianhimoisia toimia ja aikatauluja.

Etenkin vihreiden kannattajat ovat ladanneet hallituksen ilmastotoimiin kovia odotuksia, sillä tähän mennessä hallituksen ilmastotoimet ovat heidän mielestä jääneet näpertelyksi. Keskusta taas on ulostuloissaan pyrkinyt torjumaan sellaisia toimia, jotka iskevät etenkin sen peruskannattajiin maaseudulla.

Vihreät ja keskusta ovat nokitelleet toisiaan siitä lähtien, kun nykyinen hallituspohja kesäkuussa aloitti. Riidanaiheeksi ovat kelvanneet muun muassa hakkuiden määrät ja puun riittävyys metsäteollisuuden investoinneille, sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteet ja turpeen polton verotuki.

Muistissa on, kuinka keskustalainen eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen totesi, että ilmastovouhotus on karmeinta populismia, mitä hän on poliittisella urallaan nähnyt.

Ratkaisuja jää syksyyn

Edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) piti lokakuun alussa Suomen Kuvalehden haastattelussa selvänä, hallitus poistaa polttoturpeen verotuen osana energiaverotuksen uudistusta. Se sai keskustalaiset takajaloilleen ja muistuttamaan, ettei verotuen poistosta ole sovittu.

Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen takarajana hallitusohjelmassa on elokuun budjettiriihi. Hiilinielujen vahvistamisesta saataneen selvyys vasta, kun ilmastolaki päivitetään ja siihen otetaan mukaan maankäyttö.

Bensiinin ja dieselin hinta nousee hallituksen jo tekemien veropäätösten seurauksena 6–7 senttiä litralta ensi elokuun alussa.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä on Twitterissä vakuuttanut räpin voimalla, ettei polttoaineveroon ole sen jälkeen tulossa hallitukselta uusia korotuksia. Häneltä on tosin kysytty perussuomalaisten leiristä, että syötkö hatullisen..., jos tulee.

Polkua vasta luodaan

Kiihkoilua hallituspuolueiden ryhmänjohtajat pyrkivät hillitsemään korostamalla, että Vuosaaresta haetaan vasta polkua ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.

– Yhteisen tilannekuvan luominen ja askeleiden ottaminen eteenpäin on tärkeintä. Siksi nyt on luotava askelmerkit tiekartasta ja aikataulusta, joilla päästövähennyksiä jatketaan, tyynnyttelee vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari .

Esille nousee ainakin ilmastorahaston perustaminen teollisuuden ilmastoinvestointeja tukemaan. Sen sijaan turpeen verotuen kohtaloa tuskin vielä ratkaistaan, vaikka ympäristöjärjestöt vaativat sen poistamista.

Kokouksen teemana on oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Se voi tarkoittaa esimerkiksi veronkevennyksiä pienituloisille ja perusturvan korotuksia vastineeksi energian hinnan noususta.

Perussuomalaisten Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan esimerkiksi pienituloisten tuloveron kevennystä on kuitenkin melko mahdotonta kohdistaa siten, että se ottaisi huomioon ne, jotka joutuvat maksamaan ilmastotoimista eniten.