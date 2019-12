Näkökulma: Uudella hallituksella on vain lyhyt kuherrusvaihe – haasteet pysyvät samoina, vaikka hallitus vaihtui

Hallituksen naisviisikko on paistatellut myönteisessä julkisuudessa viime päivät kansainvälisissä medioissa asti. Tiistaina nimitetty hallitus on hokenut luottamuksen tärkeyttä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla on käyty jo maanantaina luottamusta palauttavat keskustelut. Kukaan puheenjohtajista ei ainakaan aluksi halua antaa sellaista kuvaa, että viisi naisjohtajaa on heti napit vastakkain hallituksessa.

Kuherrusvaihe on ennätyslyhyt. Keskiviikkona hallitus saa jo eteensä ensimmäisen välikysymyksen al-Holin leirillä olevista Suomen kansalaisista ja oikeuskansleri tutkii hallituksen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) toimia. Välikysymyksen jättää oppositiopuolueista ainakin perussuomalaiset.

Työllisyysasteen nostaminen kynnyskysymys

Marinin hallituksen onnistuminen riippuu samalla tavoin kuin Antti Rinteen (sd.) hallituksen onnistuminenkin olisi riippunut työllisyysasteen nostamisesta. Hallitusohjelman tavoite on 75 prosentin työllisyysaste. Ensi syksyyn mennessä pitäisi kehittää toimia, joiden avulla saadaan 30 000 uutta työllistä. Ellei työllisyysaste nouse tai jopa laskee, niin edessä on kipeitä leikkauksia.

Marin ei tiistain tiedotustilaisuudessa pitänyt sellaista tilannetta mahdollisena, että työpaikkoja ei synny ja joudutaan leikkausten tielle.

Rinteen hallitus nimitti seitsemän työmarkkinajärjestöjen työryhmää pohtimaan työllisyystoimia ensi syksyn budjettiriiheen. Järjestöjen valta uuteen hallitukseen voi olla kapeampi, ainakin jos keskusta saa tahtonsa läpi. Valtiovarainministeriksi siirtynyt keskustan Katri Kulmuni on korostanut omassa puheenvuorossaan, että hallituksella tulee olla kyky tehdä tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen. Sdp:lle ja vasemmistoliitolle nämä ay-liikkeen ohittavat toimet ovat vaikeampia.

Haastava työmarkkinatilanne

Marinin hallituksen nimityspäivä muistetaan myös siitä, että samana päivänä lähes 100 000 suomalaista lakkoili. Teollisuusliiton, YTN:n ja Pron jäsenet noin 330 työpaikalta ovat lakossa kolmen päivän ajan, koska neuvottelut Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden kanssa menivät solmuun.

Kevääksi on ennakoitu ennätysvaikeaa työmarkkinatilannetta, kun julkisen sektorin neuvottelut alkavat ja kuntien taloustilanne on huono.

Yksi keskustan epäluottamuksen syy Antti Rinteeseen oli hänen puuttumisensa työmarkkinakysymyksiin. Kulmunin mukaan kaikenlaiset ennakkoasennot ainoastaan vaikeuttavat työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja.

Marin ei tiistaina uskonut hallitukselle tulevan ristiriitoja työmarkkinapolitiikasta, mutta totesi sdp:n olevan edelleen palkansaajan puolue. Jos sdp:n ja keskustan kannatusluvut eivät nouse, niin puheenjohtajien kannat terävöityvät.

Ilmastotoimet saatava liikkeelle

Uusi hallitus jatkaa vanhan hallituksen neuvottelemalla hallitusohjelmalla. Ohjelmassa on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, että päästövähennyksiä pitäisi tehdä muun muassa energian tuotannossa, teollisuudessa, liikenteessä ja maataloudessa.

Rinteen hallitus ei ehtinyt päättää ilmastotoimista, joten Marinin hallituksen on saatava päästövähennykset pikaisesti liikkeelle. Hallitus korostaa oikeudenmukaista siirtymää, koska perussuomalaiset ovat keränneet ääniä ilmastonmuutoksesta tulevia toimia pelkääviltä kansalaisilta.

Kiireet alkavat torstaina

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei ole kadonnut mihinkään, vaikka sotesta ei ole viime aikoina mitään kuultukaan. Meneillään ovat Uudenmaan sote-palvelujen järjestämistä ja kuntien omaa palvelutuotantoa koskevat erillisselvitykset.

Poliittisia linjauksia tarvitaan pian kumpaankin. Kevään kuluessa on otettava kantaa maakuntien rahoitukseen ja aluejakoon eli tuleeko 18 maakunnan lisäksi Uudellemaalle useampi maakunta. Jos sote tällä kertaa etenisi sujuvasti, niin hallituksen esitys voisi tulla eduskuntaan ensi syksynä.

Marinin kiireet pääministerinä alkavat todenteolla torstaina. Hän osallistuu torstaina ja perjantaina EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä, jossa asialistalla ovat muun muassa ilmastonmuutos, EU:n pitkän aikavälin budjetti ja valmistautuminen EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvotteluihin. Julkisuutta riittää varmasti myös maailman nuorimpana pääministerinä.