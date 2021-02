Näkökulma: Valmennusosaaminen karttuu parhaiten valmentamalla

Kirjoittaja toimii Kajaanin ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajakoulutuksen valmennuksen opinnoista vastaavana tuntiopettajana ja Kajaanin urheilukampus -kehittämishankkeessa urheiluakatemiakoordinaattorina.

Kainuussa ovat erinomaiset puitteet ja mahdollisuudet edetä tavoitteellisesti urheilijan ja valmentajan poluilla.

Polku alkaa alakoulusta jatkuen toiselle ja korkea-asteelle saakka, ja tavoitteelliseen lajiharjoitteluun annetaan myös mahdollisuus varusmiespalveluksen aikana.

Urheilijan ja valmentajan polkua alueellamme kehittää osaltaan tammikuussa 2020 käynnistynyt Kajaanin urheilukampus – urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen valmennuksen opintoja sekä tiivistää ja kehittää yhteistyötä akatemiatoimintaan osallistuvien toimijoiden välillä.

Hankkeen tuloksena Kajaanin urheiluakatemiaharjoituksiin on osallistunut viime syksyn ja talven aikana noin neljäkymmentä apuvalmentajaa. Kajaanin ammattikorkeakoulun toisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelijat ovat toimineet syksyn ja talven ajan tiiviisti osana Kajaanin urheiluakatemiatoimintaa ja lajivalmennusta. Syksyllä opiskelijoita oli valmentamassa jääkiekon, salibandyn, tanssin ja kilpa-aerobicin harjoituksissa. Lisäksi osa opiskelijoista tekee parhaillaan harjoittelua vielä jalkapallon akatemiaharjoituksissa tammi-helmikuun ajan. Tulevana syksynä valmennusharjoittelun on tarkoitus mahdollistua myös yleisurheilun akatemiaharjoituksissa.

Liikunnanohjaajakoulutuksen keskeisinä opintojen sisältöinä ovat sekä valmennusosaaminen että työelämäyhteyksien tarjoaminen opintojen aikana. Työelämäyhteistyö voidaan nähdä hyvin keskeisenä tekijänä osaamisen kehittymiselle. Opiskelijat ovatkin päässeet soveltamaan syksyn ja talven aikana valmennusopinnoissaan kerrytettyä teoriaosaamistaan heti käytäntöön.

Käytännön harjoittelun avulla opiskelijat pystyvät kerryttämään myös valmennuksessa tarvittavaa urheilijan ja valmentajan välistä vuorovaikutusosaamista. Saadun palautteen perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja kokeneet Urheilukampus-valmennusharjoittelun erittäin hyödylliseksi ja ammatillisesti kasvattavaksi kokemukseksi.

Harjoittelun avulla opiskelijoille mahdollistetaan myös verkostoituminen paikallisessa urheiluakatemia- ja seurakentässä, mikä tukee heidän työllistymistään opintojen jälkeen.

Yhteistyökuviosta ovat päässeet hyötymään myös Kajaanissa urheiluakatemiavalmennusta järjestävät lajivalmentajat, jotka ovat voineet hyödyntää opiskelijoiden mukana tulevaa osaamista. Yhteistyön ansiosta akatemiaharjoituksissa on pystytty järjestämään urheilijoille huomattavasti yksilöllisempää valmennusta.

Jääkiekossa ja salibandyssä opiskelijat ja urheilijat ovat jaettu pienryhmiin, joissa jokaisessa keskitytään eri ominaisuuden kehittämiseen. Myös jalkapalloharjoituksissa on hyödynnetty pienryhmätyöskentelyä. Näin akatemiaurheilijoille on voitu tarjota yksilöllistä valmennusta juuri niissä ominaisuuksissa, jotka he ovat itse määritelleet valmentajansa kanssa kehityskohteikseen.

Lisäksi tanssin ja kilpa-aerobicin puolella opiskelijoiden erilaisia urheilu- ja liikuntataustoja on pystytty hyödyntämään harjoituksissa tarjoamalla toisen asteen akatemiaurheilijoille eri lajeista tulevia harjoitusmetodeja, kuten joogaa ja kehonpainovoimaharjoittelua.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii maassamme yhtenä neljästä ammattikorkeakoulusta, jotka tarjoavat korkeakoulutasoista liikunnanohjaajakoulutusta. Lisäksi Jyväskylän yliopisto, jonka liikuntateknologian maisterikoulutusta järjestetään myös Vuokatissa, vastaa liikunnan alan yliopistokoulutuksesta Suomessa.

Suomalaisessa liikunnan korkeakoulu- ja valmennuskentässä on herättänyt huolta korkeakouluista valmistuneiden ja valmennuksesta kiinnostuneiden opiskelijoiden sijoittuminen työurallaan sellaisiin liikunnan asiantuntijatehtäviin, joissa he eivät pääse tekemisiin urheilijoiden päivittäisvalmennuksen kanssa. Suomalaisen valmennusosaamisen lisäämisen yhtenä tärkeänä tekijänä voidaankin pitää korkeakoulutasoisen valmennusosaamisen jalkauttamista käytännön valmentamiseen. Yhteistyökuvion yhteydessä tuetaan näin myös suomalaisen urheiluvalmennuksen kehittymistä.

Päätoteuttajana Kajaanin urheilukampus -hankkeen toteutuksesta vastaa Kainuun Liikunta yhdessä osatoteuttajan Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen valmennusopintojen ja Kajaanin urheilukampuksen välille luotava yhteistyömalli on tarkoitus juurruttaa hankkeen aikana pysyväksi toiminnaksi.

Opiskelijat saavat kokemuksen monipuolisesta ja tavoitteellisesta lajiharjoittelusta ja valmennuksen moninaisuudesta. Työelämälähtöinen työharjoittelu antaa valtavasti eväitä valmentajan polulle sekä tarjoaa seuroille mahdollisuuden myös kehittää omaa valmennustoimintaa ja huomioida urheilijoiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.