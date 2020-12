Näkökulma: Yritteliäisyys ja yrittäjyyden perusta luodaan varhaislapsuudessa

Hanna Huotari, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, tradenomi (AMK) liiketalous

Sanna Pakkala-Juntunen, liikunnanohjaaja AMK /YES Kainuu -hankkeen projektityöntekijä Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Mervi Väisänen, KTM, HHJ, lehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Yrityksillä ja niiden menestyksellä on keskeinen merkitys niin Kainuulle, kuin koko Suomellekin, ja meidän kaikkien hyvinvoinnille. Vain yrittäjien riskinoton, yritysten menestyksen, ja niiden tuoman hyvinvoinnin kautta aluetalous kehittyy myönteisesti, työpaikat turvataan ja talous tasapainottuu.

Yritteliäisyys ja yrittäjyyden perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Yritteliäisyydellä tarkoitetaan kykyä toimia yritteliäästi, eli omatoimisesti, ratkaisukeskeisesti, joustavasti ja epävarmuutta kestäen.

Kainuussa aloitettiin maaliskuussa 2018 Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteinen YES Kainuu -yrittäjyyskasvatuksen edistämishanke, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda Kainuuseen maakunnallista yrittäjyyskasvatustoimintaa koordinoiva toimintakeskus, kouluttaa opettajia ja kehittää heidän ammatillista osaamistaan yrittäjyyden osalta sekä tukea koulutuksen järjestäjiä yrittäjyyteen liittyvässä opetustyössä.

YES Kainuu -hankkeessa on koulutettu noin 160 kainuulaista opettajaa ottamaan yrittäjyyskasvatuksen hyviä toimintamalleja ja oppimiskokonaisuuksia käyttöön opetuksessa. Yhtenä merkittävimpänä toimintamallina ovat Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat. Lisäksi hankkeen sekä sidosryhmien muissa tilaisuuksissa, muun muassa Kainutlaatuinen opettaja -supervesossa, on opettajia tiedotettu hankkeen toiminnoista. Kaiken kaikkiaan näissä toimenpiteissä on ollut mukana noin 500 kainuulaista opettajaa.

YES Kainuu -hankkeessa on luotu Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategia. Siinä on kuvattu yrittäjyyskasvatuksen polku kainuulaisille oppilaille ja opiskelijoille aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun saakka. Yhtenäisen polun tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden siirtymistä kouluasteelta toiselle ja samalla mahdollistaa syntyvien yritysideoiden saumaton mukana kulkeminen.

Strategian arvojen ja asenteiden taustalla on Kainuun elinvoimainen ja yritteliäs tulevaisuus sekä sen asukkaiden hyvinvointi. Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian keskeisinä arvoina ja tavoitteina on tukea yrittäjille tunnusomaisia toimintatapoja eli lasten ja nuorten yritteliäisyyttä, sinnikkyyttä, vastuullisuutta, rohkeutta ja tavoitteellisuutta.

Strategian työstämiseen on osallistettu erilaisten työpajojen ja kyselyjen muodossa Kainuun kuntien sivistysjohtajia sekä oppilaitosten rehtoreita, opettajia sekä elinkeinoelämän edustajia.

Joulukuussa julkaistavan Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian ovat koostaneet Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Hanna Huotari ja YES Kainuu -hankkeen projektityöntekijä Sanna Pakkala-Juntunen yhteistyössä hankkeen muun henkilöstön kanssa.

Yritteliään elämäntavan juurruttaminen tuleviin sukupolviin on tärkeä asia. Lasten ja nuorten yritteliäisyys, hyvinvointi ja innovatiivisuus vaikuttavat olennaisesti paitsi Suomen myös Kainuun tulevaisuuteen. Niiden kivijalkaa rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lapset ovat luonnostaan toiminnallisia oppijoita, joilla on halu tutkia, kokeilla ja saada aikaan jotain konkreettista. He ovat innostuneita oppimaan ja kokeilemaan uusia asioita. Yrittäjyyskasvatukselle tunnusomaisten toiminnallisten oppimistapojen omaksuminen on lapsille luontaista.

Lapset tarvitsevat rinnalleen aikuisen, joka auttaa heitä löytämään vahvuuksiaan. Tämän lisäksi aikuisen on omaksuttava valmentava työote ja annettava vastuuta oppimisesta sekä toimimisesta lapsille.

Yrittäjyyskasvatuksessa aikuiset eivät voi suunnitella oppimisprosessia etukäteen, vaan myös heidän on opittava sietämään keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja epäonnistumisia. Aikuisten tehtävä on auttaa lapsia sietämään pettymyksiä ja kannustaa heitä yrittämään uudelleen.

Valtakunnallisestikin yrittäjyyskasvatuksessa on ollut haasteena erityisesti varhaiskasvatukseen soveltuvan materiaalin vähäisyys. Tämän puutteen korjaamiseksi Hanna Huotari teki opinnäytetyönsä Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategia suunnitelmasta käytäntöön - Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Opinnäytetyönä on tuotettu ideavihko, joka sisältää käytännön työkaluja yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan juurruttamiseen jo varhaiskasvatuksessa. Se julkaistaan osana Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategiaa ja otetaan mukaan Suomen Yrittäjien yrittäjyyskasvatusmateriaaleihin. Ideavihko on arjen työkalu, jonka avulla on mahdollista vahvistaa lasten yritteliäisyyttä ja luoda pohjaa elinvoimaisen, yritteliään Kainuun tulevaisuuteen.