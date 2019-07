Ulkomaat

Nasa pyrkii takaisin Kuuhun vuonna 2024 – tulevaisuudensuunnitelmissa siintää pysyvämpi tukikohta

Julkaistu: 20.7.2019 klo 10:01

Kuun etelänavalla on kraatteri, jossa on mahdollisesti havaittu jäätynyttä vettä. Auringonvaloa aurinkopaneeleille on kraatterin reunalla saatavilla lähes ympäri vuoden.