Natoon liittymistä valmistellaan jo Kainuun prikaatilla: henkilöstön kielitaidon vahvistaminen on tärkeää

Kainuun prikaati on jo aloittanut valmistautumisen Nato-aikaan. Prikaatin toimintasuunnitelmaan on jo tälle vuodelle kirjattu tavoitteeksi kansainvälisen yhteistoimintavalmiuden kehittäminen.

Prikaatin komentajan, prikaatikenraali Manu Tuomisen mukaan henkilökunnan kielitaidon kehittäminen on keskeisessä roolissa, koska englanninkielistä sanastoa tulee jatkossa käyttöön entistä enemmän. Prikaatilla on myös aloitettu varuskunnan toiminta- ja tukeutumisohjeiden kääntäminen englanniksi.

– Tämä tähtää siihen, että meillä on valmius ottaa vastaan esimerkiksi kansainvälisiä sotilasdelegaatioita ja -ryhmiä.

Prikaatin henkilökuntaa on hänen mukaansa jo kannustettu osallistumaan kielikoulutukseen, sekä myös kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin, koska myös ne valmentavat kansainväliseen yhteistyöhön. Tuomisen mukaan prikaatilta löytyy myös paljon kiinnostusta näihin tehtäviin.

Pääesikunta on esimerkiksi avannut henkilökunnalle etäopetusportaalin, jonka avulla henkilökunta voi hakea tietoa Natosta.

Tuomisen mukaan Natoon liittyminen ei kuitenkaan henkilökunnan osalta vaadi isompaa järjestelmäuudistusta. Henkilökunnan lisäkoulutukseen tulee hänen mukaansa kielitaitovalmiuksien lisäksi jonkin verran päivitystarvetta, koska Naton myötä joitakin toimintamalleja täytyy yhtenäistää.

– Tämä siitä syystä, että me voimme toimia yhdessä toisten Nato-joukkojen kanssa.

Tuominen ei halua vielä ennakoida, kuinka Nato vaikuttaa Kainuun prikaatin kalustoon ja varusteisiin, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että Puolustusvoimien radiokanavat ja kryptot täytyy yhteen sovittaa Nato-joukkojen kanssa. Tähän on jo nykyisellään olemassa valmius.

Kainuun prikaatin henkilöstön riittävyyden suhteen Tuominen ei näe tapahtuvan mitään dramaattista. Naton myötä suomalaisille sotilaille avautuu mahdollisuuksia hakea Naton tehtäviä ja hän uskoo, että Kainuustakin niitä tehtäviä haetaan, ja jotkut niihin tehtäviin myös siirtyvät.

– Minä näen sen mahdollisuutena sotilaille, ja Nato-tehtäviin siirtymisen takia Kainuun prikaatilla vapautuvat tehtävät täytetään sitten portaittain.

Varusmieskoulutus ja sotaharjoitukset jatkuvat nykyisten suunnitelmien mukaan, eikä niissä ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Kainuun prikaati on hänen mukaansa jo osallistunut kansainvälisiin sotaharjoituksiin, joissa on ollut mukana esimerkiksi ruotsalaisia ja englantilaisia sotilaita. Prikaati on siis jo isännöinyt kansainvälisiä sotilasryhmiä. Kansainvälisiä delegaatioita on myös vieraillut prikaatilla suunnittelemassa harjoituksia.

Hän ei usko, että Nato ainakaan lyhyellä aikavälillä lisää Kainuun prikaatia koskettavia kansainvälisiä sotaharjoituksia määrällisesti, mutta hänen mukaansa niistä tulee jatkossa rutiininomaisempia ja ne ovat jatkossa osa arkipäivän sotaharjoittelua.

Tuominen muistuttaa, että vaikka kaikki nykyiset Nato-maat ovat nyt ratifioineet Suomen hakemuksen, Suomi ei ole ihan vielä virallisesti jäsen. Jäsenyys varmistuu, kun kaikki asiakirjat on toimitettu Yhdysvaltoihin.

– On kuitenkin hienoa, että tämä etenee ja tämä on merkittävä muutos koko puolustushallinnon toimintaan, hän lisää ja toivoo, että Ruotsi liittyy Natoon mahdollisimman nopeasti.

Kainuun Reserviläispiirin puheenjohtaja Ossi Laine epäilee, ettei Suomen Nato-jäsenyys juurikaan muuta vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Varsinkin ruohonjuuritasolla, joka koskettaa tavallista reserviläistä, muutokset tulevat hänen arvionsa mukaan olemaan vähäisiä.

– Toki joitakin elementtejä se voi tuoda lisää, esimerkiksi Nato-yhteensopiva aseistus voi tulla kyseeseen, mutta sekin on jo nyt pitkälti yhteensopivaa, hän lisää.

Laineen mukaan Nato-jäsenyys tuskin muuttaa suomalaisten maanpuolustusaktiivisuutta, eikä hän varsinkaan usko siihen, että se heikentäisi sitä.

– Suomen maanpuolustuksen kivijalka on yleinen asevelvollisuus, puolustustahto ja vahva reservi, enkä usko, että se muuttuu, hän toteaa.

Nato-jäsenyydestä on hänen mukaansa keskusteltu paljon viime vuosina reserviläisaktiivien piirissä.

Nato-kannatus on noussut koko ajan ja lopullinen kulminaatiopiste tapahtui, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Laineen mukaan suurin osa Kainuun Reserviläispiirin jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyttä.

– Toki meillä on tilaa eri näkemyksille, eikä kaikkien tarvitse olla sama mieltä, hän muistuttaa.

Laine itse on seurannut liittoutumiskeskustelua tarkasti. Hän yllättyi siitä, kuinka nopeasti päätös Natoon liittymisestä tehtiin.

– Merkit olivat tosin ilmassa, mutta yllätyin silti.