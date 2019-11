Nauru juuttuu kurkkuun Jim Carreyn ja Renée Zellwegerin tähdittämässä romanttisessa komediassa

Me kaksi ja Irene

★★ Nuijan ja tosinuijan tekijät Bobby ja Peter Farrelly ovat menestyksekkäästi posautelleet rikki hyvän maun rajoja. Jim Carrey on hypännyt riemukkaasti kelkkaan. Ehkä vauhtisokeus vaivasi, kun huumorin eväiksi tempaistiin skitsofrenia. Tietenkin Carrey irrottelee antaumuksella kiltin poliisin kahdella minällä, mutta nahkea vääntö jumittaa turhan monet naurut kurkkuun. Vaikka Renée Zellweger ihastusta esittääkin. (USA 2000)

Sub maanantai 25.11. klo 21.00

Tuomari Martta

★★ Naisen paikka on kehdon ja kotilieden ääressä. Ilmari Turjan näytelmällä oli hämmentävä viesti varsinkin sota-ajan Suomelle, jolle naisten työpanos kotirintamalla oli korvaamaton. Hannu Leminen ohjasi siitä lievästi sovittelevan filmisovituksen, jossa Helena Kara kohtaa juristinalku Marttana naisen roolin rajat. Unto Salminen on poikaystävä, Uuno Laakso oikeustieteen professori, joka kipuilee sukupuoliroolien murroksessa. (Suomi 1943)

TV1 maanantai 25.11. klo 13.30

Rakkautta vain

★★★★ Jouluaika alkaa kai virallisesti nyt, kun Richard Curtisin romanttinen komedia pelmahtaa ruutuun. Kahdeksan pariskunnan jouluiset tarinat viritetään ehkä turhankin tyrkysti, mutta mikäs on viritellessä, kun rakkauden iloja, pettymyksiä ja lievempiä lämmönlähteitä tulkitaan ykkösluokan brittikaartilla. Mukaan lähtivät Emma Thompson , Colin Firth , Hugh Grant , Keira Knightley ja Rowan Atkinson . Noin niin kuin aluksi. (Britannia 2003)

TV5 maanantai 25.11. klo 22.00