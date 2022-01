Neljällä alokkaalla todettu koronatartunta – "Ei ollut kovin suuri yllätys"

Neljällä Kainuun prikaatiin saapuneella alokkaalla on eilen todettu koronavirustartunta, ja heidät on asetettu karanteeniin. Positiivisen testituloksen antaneiden henkilöiden kanssa varuskuntaan kolmessa eri bussissa matkustaneita, altistuneita alokkaita kartoitetaan edelleen, mutta valtaosa heistä on jo asetettu karanteeninomaisiin tiloihin.

– Vallitseva tilanne huomioon ottaen ei ollut kovin suuri yllätys, että alokkaiden mukana tuli koronaa, totesi Kainuun prikaatin tiedottaja Satu Hujanen .

Oireiset alokkaat testattu ennen yksikköihin pääsyä

Yhteensä 1800 alokasta aloitti palveluksensa Kainuun prikaatissa eilen, ja kaikki oireiset sekä ulkomailla viimeisten kahden viikon aikana olleet henkilöt ohjattiin koronatestiin ennen yksiköihin pääsyä. Koronapositiivisten osuus suhteutettuna alokkaiden määrään on vielä pieni, mutta oireeton omikronmuunnos on vaikea huomata ja voi siksi päästä leviämään varuskunnassa.

– Toivotaan että meidän koronatilanteemme pysyy neljässä alokkaassa.

Kainuun prikaatin alkuperäinen suunnitelma oli, että varusmiehet olisivat päässeet kahden viikon palveluksen jälkeen normaalisti viikonloppuvapaille. Hujasen mukaan pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi tilannetta tarkastellaan nyt uudelleen ja päätös jatkosta tehdään myöhemmin tällä viikolla.