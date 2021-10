Urheilu

Neljän lapsen perhearki pitää Hokin tehopuolustajan kiireisenä – Mestiksen palkkatasolla ei mammonaa kerry, mutta Risto Mattila pelaa rakkaudesta lajiin: ''Kädestä suuhun elämistähän tämä on''

Julkaistu: 29.10.2021 klo 13:05

30-vuotias Mattila on kokemukseltaan ja elämäntilanteeltaan jo harvinainen tapaus nyky-Mestiksessä, joka on muuttunut yhä nuorempien pelaajien kasvusarjaksi. Ammattikiekkoilijan Laura-vaimo arvostaa sitä, että hänen miehensä Hokki-pestin myötä perhe on saanut asua samassa kaupungissa jo pitkään.