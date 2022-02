Neljännestä rokotuskierroksesta ei vielä päätöstä – THL odottaa myyntilupia ja tietoja räätälöinnistä

Neljännen koronarokotuskierroksen ajankohta on vielä auki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo Kainuun Sanomille , että Suomi ei ole vielä tehnyt päätöstä neljänsien annoksien jakamisesta koko väestölle. Tällä hetkellä sitä suositellaan ainoastaan vakavasti immuunipuutteisille henkilöille.

– Odotamme EMAn myyntilupia neljänsille annoksille sekä tietoja omikron-räätälöityjen rokotteiden kehityksen tilanteesta sekä myyntilupien aikatauluista. Meillä suojateho vakavaa tautia vastaan on edelleen erittäin hyvä myös riskiryhmissä, hän kertoo.

Nohynekin mukaan päätöksenteko on maailmalla melko kirjavaa. Esimerkiksi Tanska on ilmoittanut, että se harkitsee neljänsiä annoksia vasta syksylle. Saksa antaa 4.annoksia 70 vuotta täyttäneille, hoitokodeissa asuville sekä sote-ammattilaisille. Ruotsissa myös 80-vuotiaat ja hoitokodeissa asuvat saavat neljännen koronarokotuksen.

Koronarokotuksia jatketaan edelleen kaikissa Kainuun kunnissa. Kainuun sote suosittelee koronarokotusten ottamista. Perusterveille 18 vuotta täyttäneille kolmatta rokotetta suositellaan 4 – 6 kuukautta toisen jälkeen. Riskiryhmiin kuuluville suositus on 3 – 4 kuukautta toisesta annoksesta.

Kainuussa rokotuskysynnän vähentyessä resursseja on suunnattu muihin palveluihin. Esimerkiksi Kajaanissa palvelee yksi rokotuspiste Kaukametsän Opistolla. Muissa kunnissa rokotuspisteet ovat tällä hetkellä avoinna 1–3 päivää viikossa.

Koronarokotuksen kolmannen annoksen antama väestötason suoja alle 50-vuotiailla on Kainuussa alhainen, sillä 18 vuotta täyttäneistä ikäryhmittäin vain 17–50 prosenttia on ottanut rokotteen.

Keskiviikkona 102 koronatartuntaa

Koronatilanne säilyy Kainuussa vaikeana. Keskiviikkona todettiin kainuussa 102 positiivista koronatestitulosta. Alkuviikon tartuntamäärä on hieman edellistä viikkoa korkeampi. Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on 1761.

Koronatesteihin pääsee Kainuussa nopeasti ajanvarauksella arkisin kuntien terveysasemille sekä kaikkina viikonpäivinä KAKS:n testiasemalle. Ajat varataan Kainuun Omasote-palvelusta tai puhelimitse 040 165 0020.

Kainuun sote muistuttaa alueella voimassa olevista suosituksista sekä aluehallintoviraston antamasta tehostettuja terveysturvallisuustoimia koskevasta määräyksestä sisä- ja ulkotiloissa.

Kuhmon kaupunki kertoo, että henkilöstössä on tällä hetkellä vajaa 10 koronapoissaoloa. Poissaolot sijoittuvat eri toimintayksiköihin. Perusopetuksessa oppilaiden koronakaranteenit ja -eristykset vaihtelevat päivittäin 20–50 poissaolon välillä. Osa oppilaista on etäopetuksessa. Päiväkodeissa reilu 10 lasta on korontapausten vuoksi pois päivittäisistä toiminnoista.

Koululaisille jaetaan koronan kotitestit ensi viikolla.

Koronapassilainsäädäntö vireille

Koronapassilainsäädäntöä valmistellaan koronatautilanteen heikentymisen varalta. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keskiviikkona työryhmän, joka kehittää koronapassia koskevaa lainsäädäntöä siltä varalta, että tautitilanne muuttuu huonommaksi. Koronapassi otettiin käyttöön syksyllä 2021 vaihtoehtona alueellisille rajoituksille ja sillä on helpotettu esimerkiksi ravintola- ja tapahtuma-alan toimintaa.

Suomessa on käytössä EU:n digitaalinen koronatodistus, jota tarvitaan matkustettaessa EU-maissa ja monissa maissa myös siihen, että pääsee julkisiin tiloihin ja tilaisuuksiin. Jokainen jäsenmaa määrittelee omassa lainsäädännössään, kuinka koronatodistusta kansallisesti hyödynnetään.

Tuore työryhmä arvioi, kuinka koronapassia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi kehittää, ja valmistelee asiasta hallituksen esityksen.

Suomessa koronapassia on käytetty yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille koronarajoituksille. Tällä hetkellä koronapassi on poissa käytöstä 28.2. saakka.