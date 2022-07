Neljänsiä koronarokotuksia tuskin suositellaan alle 60-vuotiaille - HUS:in Asko Järvisen mielestä muutaman lääkärin ulostulo koko kansan rokottamisen puolesta hämärtää kokonaiskuvaa tautitilanteesta

Koronatartuntojen määrä on Suomessa yhä korkea. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut kesäkuun puolestavälistä alkaen. Tuoreimman tiedon mukaan sairaalahoidossa on 483 koronapositiivista potilasta, joista kahdeksan on tehohoidossa.

– Sairaalaan joutuvista suurella…