Neuvottelut Uudenmaan tilanteesta venyivät yöhön – sulun purku jakoi rivejä hallituksessa

Hallitus neuvotteli Uudenmaan eristämisen purkamisesta Säätytalossa tiistai-iltana pitkään. Neuvottelut olivat käynnissä vielä illalla yhdeltätoista.

Uudenmaan sulku purkautuu alkuperäisen suunnitelman mukaan sunnuntaina 19. huhtikuuta kello 24.00, jos hallitus ei muuta päätä. Sulku alkoi 28. maaliskuuta. Sululla on pyritty estämään koronaviruksen leviäminen Uudeltamaalta muualle maahan.

Hallitus sai tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion päätöksensä pohjaksi. Arvio on tehty STM:ssä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin johdolla. Arviossa hallitukselle suositeltiin, että Uudenmaan sulkua ei enää jatkettaisi ensi sunnuntain jälkeen. Hallitus tekee sulkuun liittyvän päätöksen kalkkiviivoilla, sillä keskiviikko olisi viimeinen hetki viedä sulun jatkopäätös eduskuntaan, koska eduskunta tarvitsee pari päivää asian käsittelyyn.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) alkoi hyvissä ajoin muokata maaperää hallituksen ensimmäiselle päätökselle purkaa koronaviruksen takia tehtyjä toimia. Hän totesi Ylen A-studion haastattelussa 9.4., että Uudenmaan sulku todennäköisesti puretaan alkuperäisen suunnitelman mukaan sunnuntaina 19. huhtikuuta.

Hallitukselle on koko ajan ollut selvää, että sellaisia perusteita, jotka menisivät läpi perustuslakivaliokunnassa, on Uudenmaan eristämiselle vaikea löytää. Valmiuslain kovimpia toimia on liikkumisen rajoittaminen. Edellytyksenä liikkumisen rajoittamiselle on sen välttämättömyys. Välttämättömyyden edellytys ei enää täyty, kun Uudenmaan ja muun maan välillä tartuntatilanne tasoittuu.

Kun hallituksen esitys Uudenmaan sulusta oli maaliskuun lopussa perustuslakivaliokunnan arvioitavana, niin valiokunta korosti jo silloin yksilökohtaisten rajoitusten ensisijaisuutta suhteessa summaarisiin, suuriin joukkoihin kohdistuviin rajoituksiin.

Yksilökohtaiset rajoitukset vaatisivat koronaviruksen testaamista, jäljittämistä ja altistuneiden asettamista karanteeniin. Sellaiseen ei toistaiseksi ole Suomessa lähdetty, vaan strategiana on ollut ensi sijassa hidastaa tartuntoja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Perustuslakivaliokunnan toinen huomautus koski sitä, että hallituksen on kiinnitettävä vakavaa huomiota siihen, että jatkossa valtioneuvoston tulee eriytetymmin arvioida eri toimien vaihtoehtoisuutta.

Vaihtoehtoja on Suomessa tuotu vähän esille ja keskustelu niistä on ollut niukkaa. Vaihtoehdot nosti keskusteluun vihreiden entinen puheenjohtaja ja ministeri Osmo Soininvaara blogissaan. Soininvaaran mukaan nyt valittu hidastaminen ei ehkä säästä kovinkaan monta ihmishenkeä, mutta vapauttaa lääkärit hyvin ikävästä potilaiden luokittelusta. Hidastamisen huono puoli on, että se maksaa valtavasti.

– Jos tätä nykyistä lock downia jatketaan vaikkapa vain puoli vuotta, lasku kansantaloudelle on kymmeniä miljardeja. Puoli vuotta tuskin riittää alkuunkaan, Soininvaara kirjoittaa.

– Julkisuudessa ei ole oikein hahmotettu, että valittu strategia merkitsee tilanteen jatkumista todella pitkään, ehkä jopa puolitoista vuotta. Sen jälkeen olemme hyvin köyhiä.

Hallituspuolueet ovat tehneet koronavirukseen liittyviä päätöksiä yksituumaisesti. Säröilyä ei ole näkynyt ulospäin. Uudenmaan sulun purkamista arvostellaan nyt hallituksen omista riveistä, erityisesti keskustasta. Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen toivotti hallitukselle rohkeutta pitää Uusimaa edelleen eristettynä. Myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esitti Uudenmaan sulkua jatkettavaksi.

Oppositiosta Uudenmaan sulun purkamista arvostelevat eniten perussuomalaiset. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi Iltalehden haastattelussa pitävänsä hölmönä Uudenmaan sulusta luopumisesta.

Uusia aseita oppositio saa hallitusta vastaan, jos osoittautuu, että Uudenmaan sulun purku on ennenaikaista. Aiemmin hallitus on saanut rankkaa kritiikkiä löperöistä toimista Helsinki-Vantaan lentokentällä ja huoltovarmuuskeskuksen suojainhankinnoista.

