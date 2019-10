Nicolas Cagen sihti on hukassa tahattoman koomisessa toimintajännärissä

Next

★★ Lee Tamahori ohjasi maineikkaan Philip K. Dickin tieteisnovellista tahattoman koomisen toimintajännärin, jossa Las Vegasissa vaikuttava viihdetaiteilija pystyy näkemään parin minuutin päähän tulevaisuuteen. Sääli, ettei Nicolas Cagella ole samaa lahjaa vähän pitemmällä sihdillä. Silloin hän olisi ymmärtänyt kieltäytyä yksin häpein myös illan toisesta raakilemaisesta elokuvastaan, Subin ristiretkeläisfantasiasta Musta noita . (USA 2007)

Hero maanantai 14.10. klo 21.00

Varaventtiili

★★★ Sukkela savolainen seuraihminen saapuu opettajaksi jurojen jääräpäiden Pohjanmaalle. Hilja Valtosen romaaniin pohjautuva romanttinen komedia on uitettu sakeissa kansallisissa stereotypioissa. Valentin Vaala sai siihen kuitenkin suruttoman meiningin, joka varmasti virkisti sodan painamaa yleisöä. Paljosta ohjaaja saattoi kiittää Lea Joutsenoa , joka oli pääroolissaan kuin tähtisadetikku. Kipinöintiä todistaa Tapio Nurkka . (Suomi 1942)

TV1 maanantai 14.10. klo 13.15

Viiden vuoden kihlaus

★★★ Odottavan aika on pitkä, tietää tämän romanttisen komedian Tom. Jason Siegel esittää Kalifornian poikaa, joka on valmis astumaan avioliiton satamaan. Tilanne on sikäli hankala, että Emily Bluntin esittämä englantilainen Violet vielä empii. Kun on vielä töitäkin eri puolella maata. Minuutit ja vuodet venyvät, mistä katsojakin saa maistiaiset. Ohjaaja Nicholas Stoller muuntelee Notting Hillin menestysreseptiä ihan pätevästi. (USA 2012)

TV5 maanantai 14.10. klo 22.10