Niinistö: Suomeen ei kohdistu uhkaa – vaikea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että on vaikea ennustaa, mitä Ukrainassa seuraavaksi tapahtuu.

– Meidän on ollut vaikea seurata näitä Venäjän peliliikkeitä. Vaikea sanoa sitäkään, onko Venäjällä aikomustakaan neuvotella, hän sanoi toimittajille Presidentinlinnassa.

Hänestä on kuitenkin aivan keskeisen tärkeää, että sotilaalliselta toiminnalta ja väkivallalta pidättäydyttäisiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätti eilen tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyyden Itä-Ukrainassa. Niinistön mukaan Venäjä luo tällä tavalla puitteet, kulissin, toiminnalle Ukrainan maaperällä näillä kahdella itsenäiseksi julistautuneen tasavallan alueella.

Hän ei suostunut spekuloimaan sillä, riittävätkö nämä toimet Venäjälle. Hän pohti, että Venäjä toimii varmaankin tietoisesti hyvin irrationaalisesti, jotta saa hämmennystä aikaiseksi muissa.

– Siinä suhteessa me muut olemme aika mahdottomassa tilanteessa arvioimaan, mitä irrationaalista seuraavaksi tapahtuukaan.

Niinistöltä kysyttiin myös, pitääkö hän mahdollisena, että Venäjä ryhtyy samanlaisiin toimiin jossain muualla, esimerkiksi toisessa maassa.

– Jos nyt tätä prosessia, jota nyt on käyty kolmisen kuukautta, vähän yrittää tarkastella tarkemmin, niin kyllä sieltä tuo Ukrainan tilanne jatkuvasti vastaan tulee.

Hän uskoo, että mitä ilmeisimmin venäläiset ovat vain päättäneet jollain tavalla ratkaista Ukrainan 7–8 vuotta jatkuneen tilanteen. Muut voivat vain arvailla miksi.

– Eräs syy saattaa tietysti olla se, että Venäjä on havainnut, että Ukraina vahvistuu vuosi vuodelta ja tästä eteenpäin vahvistuisi. Onko se sitten ollut se laukaiseva tekijä, että nyt sitten se on jollakin tavalla hoidettava? Niinistö pohti.

"Meillä on hyvin rauhallista, koko Itämeren alueella"

Niinistö painottaa, että Ukrainan entisestään jännittyneestä tilanteesta huolimatta Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa, ei sotilaallista eikä muutakaan. Koko Itämeren alue tuntuu presidentin mielestä hyvin rauhalliselta.

– Me olemme hyvin valmistautuneet, Suomi on hyvin vakaa, ja meillä on hyvin rauhallista, koko Itämeren alueella. Uskon, että voimme tähän luottaa, hän kommentoi.

Presidentti myös totesi, että varsinaisia sotaisia toimia ei Ukrainassa ole vielä nähty, mutta jo se, että maa lähettää toisen maan alueelle sotavoimia on ainakin lähellä sotatilaa. Hänen mukaansa nyt seurataan varmasti tarkkaan, ryhtyykö Venäjä sotilaallisiin toimiin, kuten ampumaan tai muulla tavoin hyökkäämään tasavaltojen rajan yli.

Niinistö korosti, että enää kyse ei kuitenkaan ole pelkästään eurooppalaisesta kriisistä.

– YK:n turvaneuvosto on käsitellyt asiaa nimenomaan tuon tunnustamisen jälkeen, ja eipä ole Venäjä juuri tukea saanut, mutta huomattavasti kritiikkiä. Eikä se ole tietenkään mikään ihme. YK:n peruskirjaa, kansainvälistä lainsäädäntöä nuo Venäjän toimet rikkovat, Niinistö sanoi.