No elähä mittää: Kun sotkamolaiset saivat elämysvalaistuksen Hiukkaan, muuttuivat kajaanilaiset vihreiksi (heijastustako lienee)

No elähä mittää -palstalla Koti-Kajaanin toimitus nostaa ja kommentoi sosiaalisen median alustoilla ja kainuulaisissa keskusteluryhmissä ilmennyttä jurnutusta, vouhotusta ynnä sun muuta.

Kun sotkamolaiset saivat elämysvalaistuksen Hiukkaan, muuttuivat kajaanilaiset vihreiksi. (Heijastustako lienee.) Mutta eräille sotkamolaisille ei silti kelpaa. Väriä vaihtavat valot ovat kuulemma kuin discovalot kirkossa, niin pyhä luonnonkaunis Hiukanharju on. Mieluisampi olisi ollut vaikka majakka kylän kulmille. Käyttötarkoituksia väriä vaihtaville elämysvaloille on kuitenkin jo löytynyt, kuten pride-tapahtumien tai itsenäisyyspäivän juhlistaminen. Toisinajattelijoiden mielestä taas valaistus on kerrassaan upea, siisti, hieno – mitä näitä nyt on. (Facebook, Sotkamosta politiikkaa, asioita ja ajatuksia sotkamolaisille)

Vähänlaisesti oli samanmielisiä Kuuloluurin mielensäpahoittajan kanssa. Luurille purnanneen mukaan Paltamon kunnantalontekele pilaa kylän parraat maisemat, mutta somettajien mielestä jurnutukset joutavat sikseen; hirsipytinkiä kestää kyllä katsella. Ja sitä paitsi: jos silimiä särkee, riittäähän emäpitäjässä rantoja, mitä töllistellä. (Facebook, Paltamo)

Kajjjaanilaiset toivottavat mehikolaisravintolan toprakasti tervetulleeksi. Koti-Kajaanin uutinen Pancho Villasta sai sydämet sykkyröille ja keräsi tykkäyksiä tolkuttomasti. Hola, sano! (Facebook, Koti-Kajaani)

Jodlaajat kyselivät kokemuksia vieraissa käynnistä ja porukoista, jotka harrastavat vieraissa käyntiä. Joten elähä mittää, koronan jälkeen luvassa on kyläilyn renesanssi. (Jodel, Kajaani)

Kuhmosta löytyvät Kuntturanmäki, Ohiammuttujentalo, Bronx ja Persauskylä. Paikat eivät ole uusia – eivätkä nimetkään – mutta outoja useimmille. Keskustelusta selviää, että jyrkässä Kuntturanmäessä lehmät kuntturoivat, Ohiammuttujentalo tarkoittaa Veteraanitaloa ja Bronxin saattoi joskus löytää Karhunpolulta. Persauskylän taas kerrotaan saaneen mellevän nimensä varkauden seurauksena. Kyläläinen pölli teurastetun lampaan puoliskon, ja koska kyseessä sattui olemaan persauspuolisko, sai voro persaus-lisänimen ja hänen asuinpaikkansa samaten. Tämän tarinan mukaan Persauskylä sijaitsee paloasemalta vesitornin suuntaan. Mutta elähä mittää: onpa Kuhmosta löytynyt myös hoikkaperseisten sauna ja maisema, jota on kutsuttu juosten paskatuksi.

Mikä mainio, kutkuttava keskustelu, kiitos kuhmolaiset! (Facebook, Kuhmo)

