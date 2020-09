Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitsh kutsui toimittajat kotiinsa tuntemattomien pyrittyä sisään – "Terroria kansaa vastaan"

Kirjallisuuden nobelisti Svetlana Aleksijevitsh ottaa toimittajat vastaan kotonaan Minskissä. Kirjailija tunnetaan entisen Neuvostoliiton tragedioiden järisyttävänä dokumentoijana ja kertojana, mutta nykyisin hän saa pelätä tuntemattomien miesten hyökkäävän kimppuunsa kotioloissa Minskissä.

Vuoden 2015 Nobel-palkittu sanoo Valko-Venäjän hallinnon terrorisoivan omaa kansaansa.

Keskiviikkona jälleen yksi opposition poliitikoista, Maksim Znak , joutui siviilipukuisten naamiomiesten pidättämäksi ja katosi. Maata vuodesta 1994 johtanut Aleksandr Lukashenko pyrkii järjestelmällisesti eliminoimaan oppositiohahmon kerrallaan joko vankilaan tai väkipakolla ulos maasta.

– Se mitä tapahtuu, on terroria ihmisiä vastaan, Aleksijevitsh sanoo olohuoneessaan.

Nobelisti kutsui tukijoukkoja paikalle sen jälkeen, kun hänen ovelleen oli toistuvasti soitettu ja puhelimeen oli tullut jatkuvasti soittoja tuntemattomista numeroista.

Viimeinen vapaalla jalalla oleva

Pois viety Znak oli viimeinen opposition koordinaationeuvoston jäsen, joka oli yhä aktiivinen Valko-Venäjän sisällä – lukuunottamatta Aleksijevitshia.

– Meidän täytyy yhdistyä ja olla luopumatta aikeistamme. Vaarana on, että menetämme maamme, Aleksijevitsh sanoi Reutersin mukaan.

Syvästi humaanien teosten kirjoittajan lausunto julkaistiin sananvapausjärjestö Penin Valko-Venäjän osaston nettisivuilla.

"Ensin maa kidnapattiin meiltä. Nyt parhaita meistä kidnapataan. Riveistämme revittyjen tilalle tulee kuitenkin satoja muita", kirjailija sanoi.

"Me emme valmistele vallankaappausta. Me haluamme estää maamme jakamisen. Me haluamme vuoropuhelun alkavan yhteiskunnassa. Lukashenko sanoo, ettei hän puhu kadun kanssa, mutta 'katu' on yhtä kuin sadat tuhannet ihmiset, jotka lähtevät ulos joka sunnuntai ja joka päivä. Tämä ei ole katu. Tämä on kansa."

Lukashenko on kieltäytynyt jyrkästi eroamasta, hyväksymästä vaatimuksia rehellisistä vaaleista tai keskustelemasta yhdenkään vaihtoehtoisen poliitikon tai kansalaisyhteiskunnan edustajan kanssa. Hän väittää olevansa ainoa, joka kykenee johtamaan Valko-Venäjää sen tuhoutumatta.

Virallinen uutistoimisto Belta kertoi Lukashenkon sanoneen, että "slaavivaltioina" Valko-Venäjä, Venäjä ja Ukraina tarvitsevat kaikki "vahvan johtajan, jolla on määrätyt valtaoikeudet".

Svetlana Aleksijevitsh