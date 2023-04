Nobelisti Bengt Holmström uudistaisi railakkaasti Suomen opetusjärjestelmää – "Nuorten ahdistukseen tuskin auttaa vapauden ja vaihtoehtojen lisääminen"

Suomalaisia opiskelijoita ahdistaa. Moni tarjoaa lääkkeeksi yhä lisää vapautta ja valinnan vaihtoehtoja, mutta Bostonissa amerikkalaisen huippuyliopiston opiskelijoita ohjaamaan tottunut taloustieteen professori Bengt Holmström on toista mieltä.

Nobel-palkittu taloustieteilijä ja kokenut pedagogi Bengt Holmström antoi Lännen Medialle haastattelun Helsingissä. Holmström rohkaisee suomalaisia opiskelijoita lähtemään pois mukavuusalueeltaan ja tekemään opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Uuden kielenkin voi aina oppia, Holmström muistuttaa. Kuva: Mauri Ratilainen

Holmströmin mielestä vapauden lisääminen ei välttämättä auta nuorten ahdistuneisuuteen, sillä juuri vaihtoehtojen lisääminen voi olla osa ahdistuksen syytä.

Sen sijaan Holmström tekisi opiskelusta MIT:n tapaan meilläkin vähän koulumaisempaa. Amerikkalaisessa katsannossa juuri rakenteet ja ohjeistus varmistavat opiskelijalle parasta vapautta – ei aikatauluton haahuilu tai opiskeluvuosien kuluttaminen oman onnensa nojassa.

Taloustieteen Nobelilla vuonna 2016 palkittu sopimusteorian kehittäjä ja kokenut yliopistovaikuttaja Holmström arvioi, että suomalaisessa järjestelmässä pulmana on hidas virtaus.

Opintopaikkoja uusille ylioppilaille on hänen mukaansa tarjolla ihan riittävästi, kaikille. Ongelmaksi meillä muodostuu, että jono ei liiku.

– Suomella on todella ollut korkeakoulutettuja lukiolaisia. En näe mitään syytä, miksi yliopistoon pääsyn pitäisi vaikeutua siitä, että edellä olevat jumittavat ensimmäisellä askelmalla. Odottajat parkkeeraavat itsensä sinne, että voisivat kolmatta tai neljättä kertaa hakea lääkikseen. On aika suurta rahan tuhlausta valtiolle, että siellä istutaan, Helsingissä käymässä oleva Holmström sanoo.

Osasyynä ongelmaan hän pitää hakeutumista jo erikoisaloille.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana MIT:n professorina Bengt Holmströmillä oli parikymmentä ohjattavaa opiskelijaa vuodessa. Holmström kertoo professorina olleensa keskeinen osa sen ymmärtämistä, kuka opiskelija on ja mitä hän haluaa. "Jotkut tykkäsivät hoitaa omat asiansa itse, mutta aina minun oli hyväksyttävä heidän kurssisuunnitelmansa ensi lukukaudelle." Kuva: Mauri Ratilainen

"Haetaan vaan yliopistoon"

Jos pitää suomalaista nykyjärjestelmää itsestäänselvänä ja ainoana oikeana, Holmströmin ehdotus opiskelijavalinnan uudistukseksi voi kuulostaa radikaalilta.

– Jos katsot Yhdysvaltojen järjestelmää, siellä kaikki tulevat samasta portista sisään. Haetaan vaan Helsingin yliopistoon, hän visioi.

– Jos kysyt sieltä, sopisiko tällainen, varmasti idean sanotaan olevan järjetön. Näin monessa yliopistossa maailmalla kuitenkin toimitaan: sisään tullaan isosta portista monien pienten ovien sijasta.

Sisäänpääsyn ei pitäisi määrittää opintosuuntaa liian jäykästi ja liian pitkälle. Pääaineen tai kiinnostuksen kohteen vaihtamisen kannattaisi Holmströmin mielestä olla Suomessakin nykyistä joustavampaa, mutta opiskelijan valintojen pitäisi tapahtua selvästi ohjatummassa – ja terveen kilpailun myötä kaikkia osapuolia haastavammassa – opetusjärjestelmässä.

Lukiosta tulevan nuoren on Holmströmin mukaan mahdotonta tietää, mikä hänen alansa on.

– Hehän ovat olleet siellä koulussa, ja sitten sen koulun kokemuksen perusteella pitäisi tietää, mitä haluaa. Ei se kyllä ihan niin ole, Holmström korostaa.

– On virheoletus, että 18- tai 19-vuotias jonnekin yliopistoon hakiessaan tietää, mitä haluaa. Hän luulee tietävänsä.

Koko idea on kiinnostuksen kohteen löytäminen

Holmströmin mukaan hän ja hänen professorikollegansa MIT:ssä nimenomaan näkevät tehtäväkseen auttaa opiskelijaa sen löytämisessä, mikä kiinnostaa ja mihin opiskelija laajan sivistyksen saatuaan syventyy.

Ura on vienyt Holmströmin maineikkaisiin yliopistoihin, kuten Stanfordiin ja Yaleen. Vähemmän tunnettua Northwestern Universityä hän kuvaa myös keskeiseksi. Nobelistilla on kokemusta ja kaikupohjaa sanoa mielipiteensä – Suomestakin.

– Nuoret ovat lukeneet vähän siilomaisesti sitä ja tätä. Sitten yhtäkkiä heillä on täysi vapaus, ja heidät päästetään kuin pellolle, jolloin ensimmäinen vuosi menee suunnilleen istumapaikkojen löytämiseen. On hirvittävä virhe, jos sitä olennaisinta ei olekaan ohjeistettu: miksi minä olen täällä, mitä minä täältä haluan?

Holmström kertoo korostavansa kotimaisille kollegoille usein, että nuorten ohjaaminen ratkaisevien opintokysymysten parissa kuuluu professorien vastuulle. Opettajien on kilpailtava osaamisellaan ja esiintymistavallaan, jotta opiskelija saataisiin kiinnostumaan juuri heidän alastaan.

"Sitten yhtäkkiä heillä on täysi vapaus, ja heidät päästetään kuin pellolle, jolloin ensimmäinen vuosi menee suunnilleen istumapaikkojen löytämiseen. On hirvittävä virhe, jos sitä olennaisinta ei olekaan ohjeistettu: miksi minä olen täällä, mitä minä täältä haluan?" – Bengt Holmström, professori, taloustieteen nobelisti

Kilpailu eri alojen ja opetusohjelmien välillä tekee hyvää opetuksen tasolle.

Opiskelijoille annetaan oma pieni jatkopontimensa, sillä yhdysvaltalaisessa akatemiassa kerran yhteen aineeseen hyväksytyn on haettava erikseen jatkopaikkaa maisterivaiheeseen. Sinne eteneminen ei ole mitenkään itsestäänselvää.

Tavoitteelliseen opiskeluun tarvitaan professoreiden aikaa, ohjeistusta ja rakenteita. Niistä syntyy opiskelijalle kokemus välittämisestä ja siitä, että hänen työllään ja kehittymisellään on merkitystä.

Bengt Holmström seuraa hiukan sivusta suomalaista talouspoliittista keskustelua. Yhdysvaltalaiseen moniäänisyyteen verrattuna Suomi on yksituumaisempi paikka. Esimerkiksi minkäänlaisia äärioikeistolaisia ei täällä ole taloudellisessa mielessä missään, Holmström sanoo. Kuva: Mauri Ratilainen

Holmströmin mukaan MIT:ssä kandiopiskelijat eivät ole professoreille mitään "kanssatutkijoita", kuten Suomessa joskus kuulee sanottavan.

Opiskelijat nähdään asiakkaina, jotka ansaitsevat tukea matkallaan. Amerikkalaisittain asiakas ei ole väheksyvä sana, sillä "asiakas on kuningas".

Se tarkoittaa, että jos alussa häntä kiinnostaneessa pääaineessa tai muilla kursseilla opiskelijalla on vaikeuksia läpäistä tenttiä, hän ei jää asian kanssa yksin. Professorit kiinnostuvat asiasta ja tyypillisesti kysyvät, missä ongelma on ja "miten voimme sinua auttaa".

Jos alunperin haluttu aine osoittautuu tuen kanssakin opiskelijalle vääräksi tai kertakaikkiaan liian vaikeaksi, opintojen aikana on mahdollista tehdä joustavasti uusia valintoja. Vaihtoehdot toki kapenevat seuraavina vuosina. Parin vuoden kohdalla on oltava käsitys siitä, mikä lopulta kiinnostaa erikoistumiseen saakka.

Holmström korostaa, että juuri sen itselle kiinnostavimman asian löytäminen on koko yliopistokäsityksen ytimessä.

"Saa valita, mutta joku vihannes on otettava"

Yhdysvalloissa opiskelijavalintaa mietitään toisin kuin Suomessa: pelkästään arvosanat tai testipisteet eivät ratkaise, vaan opiskelijan laatimalla kirjeellä omasta motivaatiostaan ja suosituksilla on paljon painoarvoa.

Yliopisto haluaa houkutella terävimpien aivojen ohella mielenkiintoisia ihmisiä. Vuosikurssista tai opiskelijaryhmästä halutaan Holmströmin mukaan muodostaa kiinnostava kokonaisuus eli "koulu".

Pelkkiä lukutoukkia ei haeta, vaan opiskelumenestyksen ohella annetaan arvoa vaikkapa squashin peluulle, maailman ympäri purjehtimiselle tai vapaaehtoistyölle puheenjohtajuuksien muodossa. Kaiken odotetaan mahtuvan vaativankin opiskelun lomaan.

Opiskelijoita ei kuitenkaan ahdista yhdistää opintojaan ja muita aktiviteettejaan, sillä kyse on heidän tavoitteistaan ja unelmistaan.

– Kaikki joutuvat ottamaan kaikenlaisia kursseja. Vähän jotain taidetta ja kirjallisuutta, monelle tosi vaikeaa biologiaa, kahta eri fysiikkaa. Opiskelijoille on tarjolla buffet, josta voi valita, mutta aina on otettava "joku vihannes". On opiskeltava laajalla spektrillä, koska kaikessa on odotuksena, että löydät yliopistossa sen itseäsi kiinnostavan asian.

Nobelistin mielestä opinnoissa eteenpäin ohjaaminen ei saa olla teknisten opinto-ohjaajien vastuulla. Professoreiden on käytettävä aikaa olemiseen opiskelijoidensa tukena, niin kandivaiheessa kuin tietenkin maisteri- ja tohtoriopinnoissa. Vuoden mittaan siihen voi mennä jonkun kanssa jopa päiviä.

Holmströmin mukaan oven pieleen ei saa laittaa punaista valoa palamaan ilman nappulaa. Kyse ei ole pelkästä hiostamisesta, että "alapas Holmström lukea", vaan avusta oman jutun löytämisessä. Jos se alkuperäinen juttu ei toimi, sitten katsotaan yhdessä jotain muuta.

Lempeäksi älyköksi luonnehdittu Holmström ei halua tyrkyttää mielipidettään Suomen päättäjille, mutta kuunnella kannattaisi. Hänen rauhalliset ajatuksensa saavat höristämään korvia ja muistamaan: tosiaan, on muitakin tapoja ajatella kuin suomalainen aika jähmeä ja varsin valtiovetoinen järjestelmä.

Puhuminen nuorten kanssa saa hyvälle mielelle

Holmström on vuosikymmenten Yhdysvalloissa asumisen ja työskentelyn jälkeenkin Suomen kansalainen, eikä hänellä perheineen ole muuta kansallisuutta. Yksi vain neljästä Nobel-palkinnon saaneesta Suomen kansalaisesta naurahtaa, että kyllä Suomi on läheinen maa.

– Ei me olla kuin suomalaisia. Like it or not, se on se kortti, joka on jaettu.

Ennen koronavirusta ja emeritusprofessoriksi siirtymistään Holmström vieraili Suomessa viitisen kertaa vuodessa ja kesällä tyypillisesti pitempään. Tänä vuonna käynnit jäänevät kahteen. Holmström on juuri tullut viikon matkalta Italiaan, missä hän vieraili Alexander Stubbin professorina edustamassa maineikkaassa EUI-johtamiskoulussa eli STG:ssä.

– Oli tosi kivaa olla siellä. Italia on lempimaitani ja olen hyvällä mielellä: olenhan saanut puhua nuorten ihmisten kanssa.

Holmström palaa siihen, miksi niin monella tuntuu olevan suunta hukassa. Valmistumassa olevat nuoret ja työelämään edenneet millenniaalit kertovat ahdistuvansa, koska merkitystä tekemiselle on vaikea löytää.

Käsitys akateemisesta vapaudesta onkin mennyt pieleen, jos siitä on tullut tehottomuutta ruokkiva sykli.

On hirvittävää, jos yliopistoon mennyt nuori opiskelija ei ole ensimmäisten parin vuoden aikana kertaakaan istunut alas professorinsa kanssa miettimään, kuka on ja mihin haluaa suunnata. Bengt Holmström kertoo saavansa paljon iloa nuorten ihmisten kanssa keskustelemisesta. Professorina hän kokee tehtäväkseen saada heidät kiinnostumaan taloustieteestä. Kuva: Mauri Ratilainen

Holmström kertoo Suomessa kuulevansa välillä tapauksista, joissa korkeakoulussa aloittanut nuori ei ole parin ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana istunut kertaakaan kunnolla alas professorinsa kanssa.

Sen sijaan jo sisääntulovaiheessa on valittava monista pienistä ovista se, josta päästyä edessä on taattu opiskeluoikeus edetä loppuun saakka – tai olla etenemättä ja tehdä pääsykokeita tai tenttejä uusiksi rajattomasti.

– Mielestäni olisi hyvä idea meilläkin, jos olisi vähemmän ovia. Kun on hirveästi ovia ja eri aineisiin erilaisia kokeita, niin siinä on sekin huono puoli, että heikotkin aineet saavat opiskelijoita.

Suomalaisilla työmarkkinoilla on järjetön piirre

Holmström kertoo amerikkalaisesta kilpaillusta mallista, jossa opiskelijoiden on hyväksytyksi tulemisen jälkeen otettava useita pakollisia kursseja monista tärkeistä aineista. Esimerkiksi monen valmistuminen on kiinni biologian kurssista, jota opettaa kuutisen eri opettajaa noin sadan hengen luentoryhmille. Päästötodistusta MIT:sta ei saa, jos ei ole suorittanut tätä tai jotakin seitsemästä muusta kaikille pakollisesta kurssista.

"Koko Euroopassa yksi heikkous on, että koulutus ei ole kilpailtu ala." – Bengt Holmström, professori, taloustieteen nobelisti

MIT:ssa niihin kuuluu historiallisena kuriositeettina myös uimataidon osoittaminen, jonka voi tehdä fyysisen osaamisen puuttuessa lopulta myös kirjallisesti. Mutta ei mennä nyt siihen. Kyse on siitä, ettei nuorten onnellisuus suinkaan kärsi pakollisista kursseista.

On nobelistin pääviestin aika.

– Koko Euroopassa yksi heikkous on, että koulutus ei ole kilpailtu ala. Sillä tarkoitan sitä, että tarjottaisiin reilusti vaihtoehtoja opiskelijoille.

Yhdysvaltojen etuna Suomeen verrattuna on, että siellä on 360 miljoonaa ihmistä ja pari tuhatta eritasoista yliopistoa. Suomesta kannattaa lähteä hakemaan kansainvälisiä opintoja, eikä jäädä varmistelemaan paikalleen.

– Suomalaiset opiskelijat ovat aika huonoja lähtemään maailmalle. Kehottaisin heitä menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Sinne on vaikea mennä niin, ettei tulisi oppineempana ja avarakatseisempana takaisin.

Ahdistaakin se, jos ei vaadita riittävästi

Siltä varalta, että uudistusajatukset tulisivat tyrmätyiksi liian amerikkalaisina, Holmström nostaa esiin Euroopassa 48 maan kesken perustetun Bolognan prosessin. Suomessa ei ole toteutettu sen ajatusta, että olisi kolmevuotinen kanditutkinto ja sitten joutuisi hakemaan uudelleen maisteriohjelmaan, mihin tahansa Euroopassa.

– Voit mennä vaikka maisteritutkintoon Ranskaan, ja jos ei tarjolla ole kaikkialla englannin kieltä, uuden kielenhän voi oppiakin. Mutta tämä Bolognan linjaus ei toimi kunnolla Suomessa.

– Heti kun jo haetaan opintoihin, kerrotaan paikan olevan taattu myös jatkossa. Se kuulostaa kauhean reilulta ja houkuttelevalta, mutta se on itse asiassa systeemin kannalta surkeata. Se ajatushan, että voit siirtyä kesken kaiken muualle tai voit joutua hakemaan uudelleen, kannustaa myös opettajia opettamaan niin hyvin, että nuoret pääsevät eteenpäin. Jos opetetaan huonosti, eiväthän nämä pääse mihinkään.

Holmströmin mukaan on win-win, että järjestelmässä on pieni kannustava skriini.

– Valinnan tekeminen on nuorten ahdistusta kasvattava tekijä. Harvoin ajatellaan, että vapaus itsessään voi ahdistaa, mutta niin se oman kokemukseni mukaan on. Kun nuoret ovat ahdistuneita, on siis väärinkäsitys tarjota heille enemmän valinnanvapauksia.

– Ahdistus ei myöskään synny siitä, että heiltä vaaditaan niin paljon. Sen sijaan ahdistus syntyy siitä, että heistä ei välitetä, tai heiltä ei vaadita riittävästi, Holmström sanoo.

Bengt Holmström on yksi neljästä Nobelin saaneesta Suomen kansalaisesta. Hän ei ole ottanut Yhdysvaltojen kansalaisuutta, vaikka on asunut maassa pitkään. Kuva: Claudio Bresciani

Professori Bengt Holmström palkittiin Nobelin talouspalkinnolla yhdessä tutkijakollegansa kanssa vuonna 2016. Palkinnon julistamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa oli juttukumppanina MIT-yliopiston johtaja L. Rafael Reif. Kuva: CJ Gunther