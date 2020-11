Noin 30 altistui koronalle pubissa Puolangalla – paikalla oli oireinen koronatartunnan saanut henkilö

Perjantaina 20.11. oireinen koronatartunnan saanut henkilö on asioinut Puolangalla Pub Mustassa Kissassa. Todetussa altistumistilanteessa on todettu sunnuntaihin mennessä yksi sairastunut, altistuneita on noin 30, tiedottaa Puolangan kunta.

Niiden, jotka ovat olleet Pub Mustassa Kissassa perjantaina, tulee ottaa yhteys Puolangan terveyskeskuksen päivystävään numeroon 08 6156 5226 heti tänään lisäohjeiden saamiseksi. Joukkoaltistuminen on tapahtunut 20.11. kello 18–01 välisenä aikana.

Puolangan kunta suosittelee tiedotteessaan käyttämään maskia kaikissa tilanteissa, joissa ei voida noudattaa turvavälejä. Esimerkiksi kaupassa asioidessa tai muissa vastaavissa tilanteissa.

Koronavilkku sovellus on altistuneiden jäljityksen kannalta erittäin tärkeä työkalu ja sen käyttöä suositellaan. Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla sovelluksen ladannut saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos tartunta todetaan, voi sen ilmoittaa sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyys on vahvasti suojattu.