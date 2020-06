Nokkospestolla ja kalakebabilla kohti kaupan hyllyjä – Suomalainen menestysresepti etsii jälleen tuoreita ruokakeksintöjä

Suomalainen menestysresepti

 Jyrki Sukulan luotsaamassa ohjelmassa kuusi yritystä pääsee jälleen kehittämään tuotteitaan kohti S-ryhmän kauppojen hyllyjä.

Tuomaristossa nähdään edelliseltä kaudelta tutut S-ryhmän johtaja Ilkka Alarotu , Foodwest Oy:n tutkimusjohtaja Suvi Luoma ja Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila . Uutena kasvona tuomaristoon liittyy radiojuontaja ja ruokakirjailija Anni Hautala .

Kilpailun aluksi esitellään 17 semifinalistia, jotka koostuvat suomalaisista elintarvikeyrittäjistä. Heidän tehtävänään on ollut kehittää vastuullisesti tuotettu, uusi tuote.

Tuomaristo antaa osallistujille suoraa palautetta ja esittää tiukkoja kysymyksiä niin tuotannon kuin markkinoinnin näkökulmasta.

Keksintöjen esittelyssä korostuvat sivuvirtatuotteiden hyödyntäminen ja erilaiset välipalat.

Kilpailijat ovat kehittäneet todellisia innovaatioita. Kauden avausjaksossa tutustutaan esimerkiksi mustaherukkasiemenlastuihin, kalakebabiin sekä nokkospestoon. Kuusi yrittäjää jatkaa finaaliin, jossa heidän tuotteidensa kehittämistä tuetaan 15 000 eurolla.

Keskiössä ensimmäisen kauden menestyjät

Jaksoja rytmittävät edellisen kauden kilpailijoiden kuulumiset. Moni yritys on kilpailun myötä lähtenyt nousukiitoon ja kehittää jälleen uusia tuotteita yhteistyössä esimerkiksi Fazerin ja Valion kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on auttaa ja johdattaa pienikin kekseliäs yritys kohti menestystä, mutta se jää tuntumaan aikaisemman kauden tuotteiden ja osallistujien promootiolta. Kisaamassa on jälleen esimerkiksi edellisen kauden voittaja, Leivon Leipomon tuotantopäällikkö Anssi Räntilä , mikä on erikoinen valinta. Eikö hakijoiden joukossa ole ollut enempää uusia suomalaisyrityksiä?

