Nolostuu se suomalainenkin mies, todistaa yhdeksänosainen komediasarja

Nolot tilanteet kiertävät maailmaa. Jos Frank Hvamin ja Casper Christensenin luoma Kyllä nolottaa oli tanskalainen muunnelma Larry Davidin -sarjan sosiaalisista kärvistelyistä, niin Napamiehet on puolestaan suomalainen tulkinta siitä. Tommi Korpela ja Janne Reinikainen eivät asiaa edes pahemmin peittele, sillä jälkimmäisen päässä pysyy lippis vähän kuin moikkauksena Hvamille. Korpela vetää puolestaan hyvinkin tutusti itseriittoista linjaa. Eikä siinä mitään. Vaikka näyttelijöiden napajuoksun idea jää hataraksi, kutkuttelee yhdeksänosainen komediasarja mukavasti varsinkin alkupuolellaan.

Leipäostos mutkistuu ja taistelukoira ei vastaa odotuksia. Reinikaisen sirkustaiteilijavaimo Inga Björn ja kotimaisen Talmud Beachin hymistelemä tunnussävelmä kuuluvat myös sarjan vahvuuksiin. (Suomi 2015)

*** Brian de Palman ohjaaman toimintadraaman Tony Montana ei sen sijaan ole noloista tilanteista ikinä kuullutkaan. Kuubalaisen huumegangsterin roolissa pöllyää kulttimaineensa veroisesti Al Pacino . Kieltämättä ylikin. (USA 1983)

***** Joel ja Ethan Coenilla on ollut tapana piilottaa viistojen komedioittensa kätköihin myyttisiä tai muuten vain perinteikkäitä tarinakaavoja. Jos Big Lebowskin kätköissä muhivat Hollywoodin kultaisen kauden dekkaritarinat, puskevat tätä veijarikomediaa eteenpäin Odysseuksen tarunhohtoiset harharetket. Sutki George Clooney , John Turturro ja Tim Blake Nelson kipittävät tosin kahlehdittuina vankikarkureina 1930-luvun Mississippissä. Vastaan tulevat kuitenkin paikalliset muunnelmat kykloopista, seireeneistä ja muista muinaisen Kreikan ihmeellisistä hahmoista. Bonuksena saadaan mitä juurevinta amerikkalaista perinnemusiikkia. (USA 2000)

Pekka Eronen

kriitikko