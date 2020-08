Kulttuuri

Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

Julkaistu: 2.8.2020 klo 7:00

Jos tageja pidetään pelkästään töhryinä, kyse on pitkän linjan graffitiharrastajan Juho Toiskallion mukaan osin puutteellisesta kulttuurin tuntemuksesta. Toiskallio vei Lännen Median tutustumaan graffiti- ja katutaidekulttuuriin Helsingin Itä-Pasilaan, jossa on kattavasti katutaiteita ja uutta sekä vanhaa kirjaingraffitia. Maan alla ajoluiskan päässä on säilynyt teoksia 30 vuoden takaa.