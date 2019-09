Nordean hallituksen mielestä potkut kilpailijalta ovat tehneet Vang-Jensenistä mahdollisesti vielä paremman johtajan

Nordean hallitus nimitti tästä päivästä alkaen tanskalaisen Frank Vang-Jensenin Nordean uudeksi konsernijohtajaksi. Vang-Jensen on työskennellyt Nordeassa vuodesta 2017 Tanskan maajohtajana ja Tanskan henkilöasiakkaista vastaavana johtajana. Vang-Jensen seuraa Nordean johdossa Casper von Koskullia , joka jää eläkkeelle ensi vuoden loppuun mennessä.

Aiemmin Vang-Jensen oli Handelsbankenin konsernijohtaja. Puolentoista vuoden pituinen ura Handelsbankenin johdossa päättyi potkuihin 2016.

Nordean hallitusta eivät potkut kilpailijan palveluksesta huolestuta. Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä uskovansa, että Vang-Jensen vie Nordeaa oikeaan suuntaan. Potkut ovat mahdollisesti tehneet Vang-Jensenistä jopa vielä paremman johtajan.

Vang-Jensen sanoi tiedostustilaisuudessa, että Nordean on tultava nopeammaksi ja tehokkaammaksi, koska Nordean osakkeiden omistajat eivät ole saaneet riittävää arvonnousua viime vuosina. Vang-Jensen kertoi tavoittelevansa tasapainoa kulujen ja tuottojen välillä.

Hän myös totesi Nordean olevan liian kaukana asiakkaistaan. Pankin on Vang-Jensenin mielestä oltava houkutteleva myös työnantajana, jotta se pystyy houkuttelemaan lahjakkuuksia Nordean palvelukseen.

Markkinat ottivat Vang-Jensenin nimityksen positiivisesta vastaan ja Nordean pohjamutiin pudonnut kurssi oli aamupäivällä noin kolmen prosentin nousussa Helsingin pörssissä. Nordean kurssi on pudonnut vuodessa noin 40 prosenttia vajaaseen kuuteen euroon.

Ulkopuolelta olisi tullut tuoreita ajatuksia

OP:n pääanalyytikko Antti Saari kertoo, että hän odotti ulkopuolista kandidaattia Nordean johtoon.

– Odotin ulkopuolista konsernijohtajaa, koska Nordealla on ollut paljon ongelmia ja tulos luisussa monta vuotta. Ulkopuoliselta henkilöltä saadaan tuoreita ajatuksia ja tulokulmia siihen, miten hommaa pyöritetään. Nyt Nordean strategia tulee tuskin mainittavasti muuttumaan. Hyvänä puolena on se, että tässä tulee tiettyä jatkuvuutta, kaveri tuntee valmiiksi toimintatavat ja prosessit ja pääsee aloittamaan heti.

Vang-Jensenin potkut Handelsbankenin johdosta eivät herätä suoranaisesti huolta OP:n pääanalyytikossakaan, koska Handelsbankenin taloudellinen kehitys oli hyvä Vang-Jensenin johdolla.

– Asialla spekulointi on vaikeaa, kun ei tiedä taustalla olevia faktoja. Usein kysymys on henkilökemioista. Hänen tapauksessaan Handelsbankenissa kyse ilmeisesti siitä, että hän halusi viedä eri suuntaan pankkia kuin hallitus oli ajatellut. Nimenomaan mielipide-erot aiheuttivat erottamisen.

Vang-Jensen aloittaa Nordean johdossa haastavassa tilanteessa. Koko pankkisektori kärsii negatiivisista koroista, jolloin luontonannolla on vaikeaa saada tuottoja.

Pankit ovat aiemmin hallinneet maksuliikennettä, mutta nyt kilpailu on kiristynyt silläkin puolella, kun uusia toimijoita, kuten Apple ja Amazon on tullut mukaan. Pankkien kustannukset ovat myös nousseet, kun tarkastukset ja rahanpesun torjunta aiheuttavat paljon uutta työtä. Lisäksi Nordean asiakastyytyväisyys on ollut heikkoa.

"Tuotot saatava nousuun"

Saaren mukaan Nordean perimmäinen ongelma on ollut se, että tuotot ovat supistuneet pitkän aikaa. Viimeisillä kvartaaleilla on tosin ollut merkkejä orastavasta käänteestä.

– Vang-Jensenin tärkein tehtävä on saada tuotot nousemaan. Mitkään säästöohjelmat eivät pysty korvaamaan sitä, jos tuotot supistuvat jatkuvasti.

Kasvua ja parempia asiakaskokemuksia toivoo myös Nordean hallitus Vang-Jenseniltä.

– Tavoitteenamme on kasvu ja entistä paremmat asiakaskokemukset, sanoi Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson.