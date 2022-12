Nostalgia: Kuhmolaisemäntien paras joululahja on lomaemäntä – "Jätin kaikki huoleni lomaemännälle ja hyvin oli kotona pärjätty"

Lomaemäntä, maatalouksien uusi toivo. Onko hän jäävä emännille pysyväksi valopilkuksi vaiko vain nopeaksi tähdenlennoksi?

Marja Pääkkönen , Kuhmon lomaemäntä, on pieni mutta pippurinen. Hänen hennoilla hartioillaan on ollut jo monta vastuullista tehtävää. Tottumus on antanut…