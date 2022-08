Nelosessa pelaava Kainuun Ärjy ja Vitosessa pelaava Kajaanin Palloilijat ovat molemmat nousijan paikalla. Sarjakautta on jäljellä vain muutaman ottelun verran.

Jalkapallon miesten Neloseen täksi kaudeksi noussut Kainuun Ärjy on tällä hetkellä kovassa nosteessa. Sarjapaikan säilyttämisen tavoitteekseen asettanut seura on ylittänyt omatkin odotuksensa kaudesta ja on neljä kierrosta ennen kauden päättymistä nousijan paikalla ylemmän loppusarjan…