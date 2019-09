Nuoret lakkoilevat tänään ilmaston puolesta ainakin 22 paikkakunnalla ympäri Suomen - Moni kaupunki antanut koululaisille luvan osallistua

Kansainväliseen ilmastolakkoon osallistui viikko sitten miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, ja tänään perjantaina on Suomen vuoro.

Yksi Suomen tunnetuimmista ilmastoaktivisteista, 16-vuotias Atte Ahokas on kerännyt perjantain ilmastolakkotapahtumia kartalle. Sen mukaan lakkoja olisi luvassa ainakin 22 eri paikkakunnalla Utöstä Rovaniemelle asti. Suurin osa lakoista on kello 10-14 välillä.

Kartalta puuttuvat esimerkiksi Vaasa ja Seinäjoki, joissa perjantai-illan tietojen mukaan ollaan järjestämässä ilmastolakkoon liittyvät keskustelutilaisuudet kirjastoissa.

Ilmastolakkojen inspiroija on 16-vuotias ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg , joka vaati maailman johtajilta kovin sanoin kovempia ilmastotoimia YK:n ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa tällä viikolla.

Thunberg kertoo Twitterissä, että tänään ilmastolakkoihin odotetaan enemmän osallistujia kuin viikko sitten, kun tapahtumia järjestetään 170 eri maassa ympäri maailmaa. Ilmastolakkojen järjestäjien arvioiden mukaan viime perjantaina tapahtumiin osallistui yli neljä miljoonaa ihmistä yli 163 eri maassa kaikilla mantereilla.

Kaupungeilta lupa lakkoilla

Moni kaupunki, kuten Tampere, Helsinki, Turku, Hämeenlinna ja Nokia, on antanut koululaisille erikseen luvan osallistua ilmastolakkoon. Useimmissa kaupungeissa oppilas voi osallistua mielenilmaukseen vanhemman etukäteen pyytämällä poissaololuvalla, kuten toimitaan muidenkin poissaolojen yhteydessä.

Kenen vastuulla ilmastolakkoileva nuori sitten on?

Turun kaupungin sivuilla todetaan, että "ilmastolakko ei ole koulun suunnittelemaan ohjelmaa, joten mielenilmaukseen menevä oppilas ei ole koulun valvontavastuulla".

Periaate on erilainen, jos lakko otetaan osaksi opetusta. Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Mäkelä toteaa kaupungin tiedotteessa, että koulu tai oppilasryhmä voi halutessaan osallistua mielenilmaukseen osana koulutyötä, jolloin osallistuminen tapahtuu opettajan johdolla ja ohjauksessa.

Myös ainakin Helsingissä luokat voivat osallistua lakkoon osana opetusta, kun yksittäiset oppilaat voivat osallistua tilaisuuteen huoltajan luvalla.

Opetusministeri: nuorilla oikeus mielenilmaisuun

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kommentoi ilmastolakkoa viime viikolla Lännen Medialle. Hän muistutti, että oikeus mielenilmaisuun on turvattu laissa keskeisenä osana sanan- ja kokoontumisvapautta.

– Kouluissa on hyvä keskustella yhteisistä pelisäännöistä niin, että vapaus mielenilmaisuun toteutuu koulutyön siitä kohtuuttomasti kärsimättä.

Lainsäädännön mukaan koulut päättävät itsenäisesti, mikä on hyväksytty syy olla pois opetuksesta. Lakkoihin on suhtauduttu kouluissa eri tavoilla, kun toisissa osallistumiseen on kannustettu ja toisissa osallistumismahdollisuudesta ei ole tiedotettu tai osallistuminen on kielletty.

– Pidän tärkeänä, että koulu antaa lapsille ja nuorille hyvät valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taidot vaikuttaa yhteiskunnan kehityskulkuihin. Myös uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaista osaamista ja aktiivista kansalaisuutta, jollaista ilmastonmuutoskeskusteluun osallistuminen edustaa, Andersson sanoi.

Opetusministeri on kutsumassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) kanssa nuoria ja nuorisojärjestöjä pyöreän pöydän keskusteluun, jossa pohditaan, miten nuorten ilmastohuolta tulisi käsitellä kouluissa.

Aikuiset kutsuttu mukaan

Tämän päivän ilmastolakko päättää globaalin ilmastolakkojen viikon, joka alkoi viime perjantaina 20. syyskuuta. Kyseessä on tähän mennessä kaikkien aikojen suurin ilmastoprotesti. Suomessa ilmastolakon pääpäiväksi on valittu 27. syyskuuta

Tällä kertaa myös aikuiset on kutsuttu osallistumaan maailmanlaajuiseen ilmastolakkoon ja osoittamaan tukensa ilmastonmuutoksesta huolestuneille lakkoileville nuorille. Esimerkiksi kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä edustava ITUC on ilmoittanut tukevansa lakkoa.

Suomessa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK aikoo tarjota kasvislounasta ilmastolakkoilijoille tänään Turussa, Helsingissä ja Kuopiossa.

Finnwatch on haastanut Twitterissä erilaisia ammattiliittoja, järjestöjä ja yrityksiä pohtimaan rooliaan ilmastonmuutoksen torjunnassa ja osallistumaan Helsingin ilmastolakkotapahtumaan.

Kansainvälisen Earth Strike -liikkeen Suomen osasto on jakanut osallistumisohjeita perjantain ilmastolakkoon niille, joiden ammattiliitto ei tue lakkoa.