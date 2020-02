Nuoret ovat median suurkuluttajia – he muistuttavat, että on tärkeää vertailla eri tietolähteitä ja varmistaa, ettei kyseessä ole "humpuuki"

Lähdekritiikki ei ole tuntematon asia ainakaan tässä joukossa. Asia käy selväksi heti, kun alkaa haastatella Kajaanin Lehtikankaan koulun 8.-luokkalaisia.

Haastateltavaksi seuloutui neljä ensiksi ilmoittautunutta. He seuraavat uutisia ja etsivät tietoa monipuolisesti eri lähteistä, mutta kaikkea he eivät sulata.

Tuttua heille on esimerkiksi Wikipedian eli verkossa olevan ilmaisen, vapaaehtoisten ylläpitämän tietosanakirjan käyttö.

– Kaikkea ei kannata uskoa, Pihla Leinonen sanoo.

Ella Kuvaj a sanoo, että yleensä Wikipedia tarjoaa oikeaa tietoa, mutta asia kannattaa varmistaa myös muista lähteistä.

Historiaa harrastava Milla Rantanen on huomannut esimerkiksi vuosilukuvirheitä. Hänen tapanaan on vertailla eri lähteitä.

– Kun siihen käyttää enemmän aikaa, saa luotettavampaa tietoa.

Hän myös vinkka a, että uudesta lähteestä kannattaa tarkistaa, kuka sen takana on, milloin tiedot on päivitetty ja ylipäätään varmistaa, ettei sivu ole "humpuukia".

Myös Ella Kuvaja muistuttaa varauksellisuudesta uuden tietolähteen kanssa. On eri asia, jos lähde on pitkältä ajalta tuttu kuin jos se on uusi ja tuntematon. Hänkin suosittelee heti epäilyksen herättyä tarkistamaan tiedon muualta.

Nelikon mielestä median käyttö on hyvin esillä kouluopetuksessa. Lehtikankaan koulun äidinkielen opettaja Pirjo Hämäläinen-Eerola kertoo, että 8.-luokkalaisille kuuluu esimerkiksi sananvapauden, digitaalisen jalanjäljen ja lähdekritiikin opiskelua.

Hänen mukaansa mediaan ja sen käyttöön liittyviä aihepiirejä on tullut lisää viime vuosina. Tunneilla syntyy paljon keskustelua.

– Oppilaat tietävät aina enemmän kuin itse, Hämäläinen-Eerola kertoo.

Sähköinen media on osa nuorten arkipäivää, ja sosiaalisen ja uutismedian kanavia on helppo seurata kännykästä päivälläkin.

Eetu Möttönen seuraa aktiivisesti esimerkiksi Ylen verkkosivua, josta hän myös etsii tietoa hauilla. Myös Wikipedia ja Bonnierin Historianet ovat aktiivisessa käytössä. Hän joidenkin ulkomaisten lehtien verkkosivut ovat tuttuja.

Milla Rantanen sanoo hyödyntävänsä toisinaan ulkomaisten verkkolehtien uutisia esimerkiksi kirjoitelmien lähteenä.

Nuorilla on kantansa myös uutisaiheista. Uutisointi koronaviruksesta on runsastunut niin, että he alkavat kyllästyä aiheeseen.

Kainuun Sanomien paperilehden lukeminen kuuluu vain osan rutiineihin. Pyynnöstä he ruotivat toimittajan ja kuvaajan tuomaa päivän lehteä.

– Aika lailla uutiset kuten kaivos- ja metsätalousasiat on suunnattu aikuisille. Harva nuori tulee kouluun, että hei, luitko purkuputkesta, Ella Kuvaja sanoo.

Hän toivoo lisää nuorisotyötä koskevia uutisia. Ulkomaan uutiset kiinnostavat kaikkia. Milla Rantanen toivoo, että ilmastonmuutoksen uutisoinnissa etsittäisiin ratkaisuja.

Hän, Pihla Leinonen ja Eetu Möttönen toivovat lisää kiinnostavia urheilu-uutisia vaikkapa sählystä ja ratsastuksesta.

– Itse aina plärään ensin urheilusivut, Milla kertoo.

Tänä keväänä osa ryhmästä pääsee tekemään itse Lehtikankaan koulun verkkolehteä. Lehden nimi on Nävös-Sanomat . Nuorten mukaan nävös tarkoittaa kainuun murteessa outoa asiaa.

Ella Kuvaja ja Eetu Möttönen ovat mukana lehteä tekevällä kurssilla ja meneillään on aktiivinen uutisaiheiden etsintä.