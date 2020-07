Nuoripari ja merikarhu laivalla

L’Atalante

Yle Teema & Fem klo 21.11

★★★★★ Jos joku uhkaa laittaa Céline Dionin My Heart Will Go Onin soimaan 24/7, jos en kerro suosikkielokuvaani, vastaan tämän. Nuorena kuolleen Jean Vigon ainoa pitkä elokuva on kaunis ja pikkuisen kajahtanut kuvaus nuorenparin ensimmäisestä välirikosta. Jean Dasté on jokilaivan kippari, Dita Parlo hänen morsiamensa ja Michel Simon purtilon persoonallinen merikarhu. Sitten on vielä erä kissoja ja kaiherrusta. (Ranska 1934)

Niin se käy

Liv klo 21.00

★★ Jos harrastat Netflixiä, tarkistapa joskus sarja Kominsky-metodi . Ihan jo siksi, että näet, kuinka mainio komedianäyttelijä Michael Douglas tilaisuuden tullen on. Tilaisuudet ikävä kyllä jäävät vähiin komediassa, jossa äreä leskimies pehmiää, kun tutustuu lähemmin pojantyttäreensä ( Sterling Jerins ) ja naapurin leskirouvaan ( Diane Keaton ). Ohjaaja Rob Reinerin kultainen kosketus on ollut kateissa jo pitkään. (USA 2014)

Mama

Kutonen klo 21.00

★★★ Levottomuutta herättävät tenavat ovat kuuluneet kauhuelokuvien kalustoon Manaajasta (1973) alkaen. Tässä heitä on kaksi. Jessica Chastain ja Nikolaj Coster-Waldau ovat pariskunta, joka ottaa luokseen kovia kokeneet pienet sukulaistyttönsä. Ikävä kyllä metsämökin mörkö ei tahdo päästää omistaan irti. Niin tehokkaasti ohjaaja Andres Muschietti tunnelmaa tiivisti, että pääsi ohjaamaan Stephen King -elokuvaa Se . (USA 2013)