Nuorten mielipide: Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on vaikea saada apua

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on todella vaikea saada apua. Useiden lasten ja nuorten on vaikeaa puhua ongelmistaan aikuisille tai varsinkaan heidän vanhemmille, vaikka tietäisikin, että he ovat turvallisia ja luotettavia.

Usein vanhemmat saattavat vähätellä ongelmia, kieltää sen, tai ei ota niitä tosissaan. Mielestämme olisi hyvä, että lapset ja nuoret (miksei toki aikuisetkin) saisivat apua tarpeeksi ajoissa, jotta vältyttäisiin pahimmalta mahdolliselta. Jos sinusta tuntuu ollenkaan, että lapsellasi tai läheiselläsi ei ole kaikki hyvin, koeta keskustella hänen tai heidän kanssaan ja ota ongelmat tosissaan ja auta häntä saamaan mahdollisimman pian apua.

Tue lähimmäistäsi!

Kirjoittajat opiskelevat Kajaanin Keskuskoulussa.