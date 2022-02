Nuorten mielipide: Muistathan edes yrittää lajittelua!

Lajittelu on koko maapallollemme todella tärkeää. Usein törmää ihmisiin, jotka eivät lajittele tai on tottunut heittämään kaiken sekajätteeseen. Onneksi monet lajittelevat jätteet niihin kuuluviin jäteastioihin, mutta vain monet eivät riitä. Tarvitsemme enemmistön ainakin, jotta pääsisimme parempaan suuntaan lajittelun ja ilmastonmuutoksen kanssa.

Mutta entä ihmiset, jotka heittävät kaiken mahdollisen sekajätteeseen? Miten heitä voitaisiin kannustaa lajittelemaan?

Monien omakotitalojen pihoista ei löydy biojäteroskakoria, joka olisi kyllä hyvä löytyä. Lajittelua pidetään aliarvostettuna, sillä kuvitellaan, että sekajätteeseen tungetut banaaninkuoret kumminkin päätyvät jätelaitokselle. Kyllä asia on näin, muttei ihan niin kuin sen kuvitellaan olevan.

Kuvitellaan, että olet heittänyt banaaninkuoresi sekajätteeseen, jossa on myös revitty pitsalaatikko ja tyhjä suolakurkkupurkki. Solmit roskapussisi, ja viet sen sekajäteastiaan. Mielestäsi on hyvä, että veit roskat juuri roskiin, mutta et älyä asian tärkeyttä. Jälkeenpäin mietit, että miksi laitoit kaikki samaan roskapussiin. Syy voi olla, ettet jaksanut lajitella, et jaksanut välittää etkä käyttää aikaasi lajitteluun.

Jospa me tästä yhdessä jotain opimme. Muistathan edes yrittää lajittelua, ja vaikuttaa tulevaisuuteemme. Tehdään tämä yhdessä!

Kirjoittajat opiskelevat Kajaanin Keskuskoulussa.