Nuorten Yön vetonauloina Tuure Boelius , Stepa ja kolme kajaanilaisbändiä – Af Gran on saanut innoituksensa ufo-tutkija Juhan a f Grannista

Perinteinen Nuorten Yö järjestetään tulevana perjantaina poikkeuksellisin järjestelyin.

Koronan vuoksi paikan päälle Kajaanihalliin on myyty vain sata lippua, mutta halukkaat voivat seurata tapahtumaa suorana lähetyksenä Youtubessa. Nettiyhteyden päässä voi olla kotona tai missä vain, vaikkapa Lohtajan nuorisotalolla ja Walkers-kahvilassa Nupalla, joissa lähetys on auki.

Sata lippua Kajaanihalliin on jo loppuunmyyty, mutta varapaikkoja voi tiedustella Kajaanin kaupungin nuoriso-ohjaajalta Nea Okkoselta .

Esiintyjinä Nuorten Yössä ovat tänä vuonna tubettaja, laulaja ja näyttelijä Tuure Boelius sekä rap-artisti Stepa . Kajaanilaisista lahjakkuuksista lavalle nousevat bändit Af Gran, Exhaustion ja Monika sekä korttitaiteilija ja mentalisti Raimo Lusma .

Af Grann on kuuden 16–18 -vuotiaan nuoren kokoonpano. Alkujaan Kiuruvedeltä lähtöisin, mutta nykyisin Kajaanissa vaikuttava bändi soittaa modernia raskasta rokkia muun muassa 80-luvun discohöysteillä. Musiikki on pitkälti nuorten omaa tuotantoa, mutta setistä löytyy myös muita yllätyksiä. Vuoden pystyssä ollut yhtye on saanut inspiraationsa outouksista, kuten avaruuden mystisyydestä. Bändin suurin innoittaja on ollut ufo-tutkija Juhan af Grann .

Exhaustion on 8-luokkalaisista koostuva kevyttä ja raskasta rokkia soittava energinen bändi. Monika puolestaan soittaa vaihtoehtorokkia ja tuo esiin aiheita, mistä kaikki nuoret eivät voi puhua, vaikka pitäisi.

Järjestäjien mukaan Nuorten Yössä toimitaan koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi henkilökunnan ja tapahtumaan osallistujien on käytettävä maskia. Mukaan voi ottaa oman maskin tai käyttää järjestäjän tarjoamaa maskia. Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Kajaanin kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut, Kajaanin nuorisovaltuusto ja Kainuun ammattiopisto.

Nuorten Yö 23.10. klo 18-24 . Tapahtumaa voi seurata maksutta livestriimattuna Youtubesta : bit.ly/NuortenYo .

Varapaikoille voi ilmoittautua nuoriso-ohjaaja Nea Okkoselle nea.okkonen@kajaani. fi p . 044 7100 547.