Nykytanssiteos vie matkalle minuuteen

Jos pään sisällä asuu pikkuihminen, joka ohjailee tietoisuuttamme, voimmeko päästä sitä pakoon? Mitä haluamme itsestämme peittää, mitä näyttää? Näiden kysymysten äärellä ollaan nykytanssiteoksessa Homunculus, rakkaamme, kertoo kajaanilainen Routa Company tiedotteessa.

Esityksen ytimessä on vanhentunut ja silti sietämättömän myyvä ajatus siitä, että päämme sisällä asuu Homunculus, pienempi versio itsestämme. Psykologisena teoriana homunculus on jo aikaa sitten todettu toimimattomaksi. Jotta homunculus voisi hoitaa tehtävänsä, on sillekin oletettava tietoisuus. Homunculus -käsitteen voikin ajatella maatuskanukkena: selityksen sisältä paljastuu uusi selitettävä.

Jouni Järvenpään koreografiassa näyttämö on Homunculuksen koti, ja esitystä voi katsoa kuin tositelevisiota. Tositelevisio ei tarjoa yleisölleen pääsyä todellisuuteen, mutta se pyrkii esittämään sitä. Voisiko näyttämöllä olla kuka tahansa meistä? Olenko se minä, ja kuka minä olen? Minuuteen voi liittyä nostalginen kuva menneisyyden itsestä, ikään kuin meidät olisi rakennettu menneisyydestämme ja muistoistamme.

Homunculus, rakkaamme ensi-ilta Generaattorilla 28.10. Esitykset 2.12. saakka.

Koreografia Jouni Järvenpää, tanssi Sofia Simola, äänisuunnittelu ja sävellys Antti-Juhani Manninen, lavastus ja keskustelu Tobias Effe.