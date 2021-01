Nyt taas saa influenssarokotteita – aikoja voi varata neuvoloista

Kainuulaisille on jälleen tarjolla kausi-influenssarokotteita. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että sote on saanut lisää useita satoja influenssarokotteita.

Influenssarokotteen saa, kun varaa ajan neuvolasta kullakin paikkakunnalla.

Rokotteet ehtivät loppua Kainuusta marraskuussa, kun kysyntä ylitti tilattujen rokotteiden määrän. Kainuulaiset saivat noin tuhat uutta rokoteaikaa joulukuulle. Sote pystyi antamaan rokotusajan kaikille soteen yhteyttä ottaneille riskiryhmiin kuuluville.

Sote on rokottanut influenssaa vastaan noin 17 000 kainuulaista. Pneumokokkirokotteen on ottanut noin 2 200 kainuulaista. Kun myös Puolustusvoimat, Kainuunmeren työterveys sekä yksityiset lääkäriasemat ovat rokottaneet kainuulaisia, on rokotettujen määrä soten arvion mukaan Kainuussa noin 25 000.

Kainuun sote muistuttaa, että kausi-influenssaan pätevät samat perussäännöt kuin koronaviruksen torjuntaankin: hyvä käsihygienia, vain terveenä toimiminen ja lähikontaktien rajoittaminen estävät tehokkaasti tartuntoja.

Koronarajoitukset ovat torjuneet myös perusinfluenssaa Kainuussa, sillä influenssatestejä on otettu tähän mennessä vain viitisenkymmentä, kun normaalina vuonna määrä on sama yhdessä viikossa.