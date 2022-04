Ulkomaat

Oikaiseva juttu: Kenneth Gregginä tunnettu mies esiintyi haastattelussamme väärillä tiedoilla – Suomalaishuijari on kertonut medialle kouluttavansa sotilaita Ukrainassa

Julkaistu: 2.4.2022 klo 11:05

Kenneth Gregginä tunnettu mies on esiintynyt Lännen Median jutussa ja laajalti Suomen mediassa väärällä nimellä ja sotilasarvolla. Kenneth Gregg on oikealta nimeltään Grägg, ja hänet on tuomittu petosrikoksista useilla vuosikymmenillä. Julkaisemme ohessa korjaavan jutun hänestä STT:n tekemän selvityksen perusteella.