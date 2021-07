Fimealle tehtyjä haittavaikutusilmoituksia koskevassa STT:n uutisessa ( KS 21.7. sivu A9) oli virhe. Jutussa kerrottiin, että Fimealle on tehty 2 852 ilmoitusta kolmesta Suomessa käytössä olevasta koronarokotteesta. Kyse on ilmoituksista Fimean haittavaikutusrekisterissä. Käsittelyä odottavia ilmoituksia on selvästi tätä enemmän.